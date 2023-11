Manuel Guerrero: Hoy nos une el país y la defensa por el Esequibo

El secretario general del partido Acción Democrática en el estado Aragua, Manuel Guerrero, manifestó su apoyo al consultivo por el Esequibo que se llevará a cabo este próximo domingo 3 de diciembre, por ser un reclamo histórico que tiene el país desde el gobierno del expresidente Raúl Leoni.

Manuel Guerrero, secretario General de Acción Democrática en Aragua

En este sentido, Guerrero destacó que dicho proceso democrático no está relacionado a ningún partido o sector político, siendo esta una lucha ciudadana y nacionalista por la defensa y protección del territorio soberano, con profundo arraigo por la nación.

“Nosotros no estamos participando en un referéndum del gobierno ni de la oposición, es una herramienta que está ahí para que todos los venezolanos participen y lo hagamos masivamente para expresar nuestra opinión con respecto a lo que en la materia se refiere”, indicó el dirigente.

Asimismo, precisó que toda la militancia de Acción Democrática a nivel nacional votará de manera favorable en este proceso, por ser una lucha histórica y un derecho de los venezolanos por el territorio que forma parte del país.

“CADA PAÍS TIENE SUS ALIADOS”

En cuanto al silencio por parte de algunos países ante el conflicto Guyana- Venezuela por el territorio Esequibo, así como parte de la dirigencia opositora nacional, el secretario general de Acción Democrática en Aragua manifestó que cada país tiene sus aliados y libra sus propias batallas, por lo que a Venezuela le corresponde luchar sin acompañamiento alguno.

“Nosotros los venezolanos estamos hablando primero con propiedad frente al mundo, en primer lugar porque es un territorio que nos pertenece, no lo estamos invadiendo. Por supuesto hemos tratado de buscar aliados, pero en lo que se refiere a que cada país debe resolver sus problemas de manera interna, no metemos nuestras narices en problemas de otros países, como esperamos que no lo hagan en el nuestro”, aclaró.

Recordó que habitualmente para tratar los conflictos internacionales se establecen alianzas que van de la mano de intereses entre naciones, sin embargo, insistió en que Venezuela debe luchar de manera pacífica por su territorio, sin depender de nada ni de nadie.

“Hoy no nos convoca el Gobierno, sino el nacionalismo, el amor a nuestro país. Lo que nos queda es sentarnos juntos, como un gran ejército, aún con visiones distintas del país, a luchar por nuestro territorio que es de la unión nacional”, aseveró.

“NO SE DEBE CAER EN PROVOCACIONES”

Por otro lado, Guerrero rechazó las recientes provocaciones por parte de Gobierno de Guyana, quien instaló un campamento cerca de la frontera con Venezuela, añadiendo que el país no caerá en esa irresponsabilidad y se continuará la lucha por la vía legal.

“Como primera instancia, esperaremos los resultados del día 3 de diciembre, además esperaremos que la Corte Penal de Justicia dé su veredicto para que el país entero puede definir sus próximas acciones. Desde Acción Democrática rechazamos todo intento de provocación, porque estamos hablando con razón y estoy plenamente seguro que triunfaremos”, apuntó.

“JUNTOS PERO NO REVUELTOS”

En este mismo orden de ideas, el vocero de Acción Democrática en Aragua resaltó la decisión de la tolda blanca en sumarse al consultivo por el Esequibo de este próximo 3 de diciembre, agregando que no fueron convocados por el Gobierno, por lo que en esta lucha estarán “juntos pero no revueltos”.

“Desde Acción Democrática no fuimos convocados por el Gobierno, respetamos su posición, pero somos adversarios a ellos. Hoy nos une el país, la defensa por Esequibo, pero no podemos confundir nuestras acciones políticas, ellos tienen sus actividades, nosotros también tenemos las nuestras, creemos que este proceso se trata más en la promoción del voto y de llegar en el contacto directo puerta a puerta en la asamblea con vecinos en las diferentes comunidades y transmitir el mensaje de por qué la lucha”, enfatizó.

Informó que el trabajo que les compete como partido de cara al día 3 de diciembre, es la organización, así como los testigos, padrón electoral y movilizadores, para así asegurar que los venezolanos se expresen en la urnas con su voto.

“AD DICE 5 VECES SÍ POR EL ESEQUIBO”

De acuerdo con Guerrero, AD dará su respaldo al referéndum consultivo, votando 5 veces sí a las preguntas dispuestas en el proceso electoral, instando a la población a ser partícipes y dejar a un lado el radicalismo político y la conveniencia electoral.

“Ese chantaje en el que la oposición ha mantenido a sus electores durante estos últimos años debe terminar. Si queremos avanzar frente a un gobierno del cual nos oponemos, tiene que ser bajo la coherencia y la administración de nuestras acciones, no podemos seguir promoviendo la abstención de forma equivocada”, acentuó.

También te puede interesar: Manuel Guerrero: AD celebra el concurso democrático

Recordó que en procesos electorales pasados quedó demostrado que la abstención no es el camino, haciéndole mucho daño al país, con un gobierno interino que culminó sin dejar frutos a la nación, “hoy toda la oposición debe unirse en torno a la participación y al rescate del voto como herramienta de lucha, la oposición debe actuar con coherencia y corresponsabilidad frente al electorado y a los venezolanos”, acotó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

YN