Ciudadanos del eje Este listos para el simulacro del Referéndum Consultivo

El día de hoy en toda Venezuela se llevará a cabo el simulacro del Referéndum Consultivo por el Esequibo, el cual está siendo realizado con el firme propósito de que los votantes, se familiaricen con el sistema y la dinámica de votación.

Para realizar el simulacro del Referéndum Consultivo, en Venezuela, se habilitarán un total de 800 centros, de los cuales 46 se encuentran distribuidos en los 18 municipios del estado Aragua, de esos, cinco conforman el eje Este, allí los ciudadanos podrán dirigirse a los 12 centros, ubicados en las diversas instituciones educativas.

Autoridades del Consejo Nacional Electoral en el Eje, mencionaron que los votantes no deben ir al centro de votación, donde ejercen el sufragio de forma natural, ese sólo será utilizado el próximo 3 de diciembre.

“Todos los centros habilitados, son para que los ciudadanos se acerquen y puedan familiarizarse con la maquinaria y todo el proceso. En el sitio se emitirá el voto y por consiguiente el votante puede cerciorarse de lo rápido y eficiente que es el sistema automatizado de votación de Venezuela”, explicaron.

Los centros habilitados en el municipio José Félix Ribas son: E.B.N “Cecilio Acosta”, U.E.N “Zuata Nueva Sede” y el Simoncito de la manzana 3, situado en la Ciudad Socialista de La Mota. En Tovar: El Pre-escolar “Martín Tovar y Tovar”; y la U.E.E “Las Hernández”. Asimismo, en San Mateo, se colocaron a disposición: E.B.N “Presidente Medina Angarita” y la E.B.N “25 de Marzo”.

Entre tanto, en Santos Michelena son tres los centros, U.E.E “Jacob Pérez Carvallo”, U.E.E “Madre María de San José” y la U.E.N “Julio Morales Lara”. Finalmente, en Revenga estarán, la E.B “Juan Uslar” y la E.B.E “Socorro Acosta de Sánchez”.

Ciudadanos participarán del simulacro

Carmen Franco

A la luz, de lo que se vivirá el día de hoy en cuanto, al referéndum consultivo, fueron muchos los habitantes del este aragüeño, quienes manifestaron su apoyo a la gestión que se están llevando a cabo en el país, con respecto al tema del Esequibo.

Expresaron, que pese a que hay mucha información es necesario acudir a los centros electorales, dispuestos este domingo, para conocer como estará organizado todo sistemáticamente y de esa forma, llevar a cabo el proceso con más confianza el venidero 3 de diciembre.

“Tenemos que participar de todo lo que implique la democracia y más cuando se trata de defender nuestra geografía nacional. Yo no conocía mucho del tema y me han explicado y me uno a defender, desde mi sitio como ciudadano. Es importante que hoy vayamos los más que podamos para que así cuando toque de verdad votar, todo sea rapidito y sin nervios”, expresó Antonio Cortez.

Oficialistas y opositores unidos

De acuerdo con lo opinado por Cortez, Carmen Franco agregó: “Yo voy a ir a mi simulacro, para votar bien. Me gusta, porque todos los partidos de oposición y chavistas, están mandando a hacerlo, entonces, se ve que hay una unidad y eso es lo que queremos y si es para que nos dejen lo nuestro va a ser así”.

Finalmente, Xiomara Subero puntualizó: “Como nos han orientado, hoy tenemos que salir y ponernos la mano en el corazón e ir a participar, no se nos quita nada, es una forma que están haciendo, para que los ciudadanos tengamos unas votaciones tranquilas, son cinco preguntas y pese a que están por todos lados, hay muchos que quieren ver como se ven en la máquina, por eso hay que ir y ver por nuestros propios ojos, como todo es sumamente confiable”.

DANIEL MELLADO | elsiglo

CJL