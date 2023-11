Lívido Urdaneta, presidente de la Asociación de Palmeros de Caño Motilón, en el municipio Catatumbo, asegura que 90 mil hectáreas se encuentran bajo las aguas en el Sur del Lago, pero “como sigue lloviendo y el río corre”, estima que pronto Santa Bárbara, en Colón, se vería afectada.

Bajo las aguas 90.000 hectáreas del Sur del Lago de Maracaibo

El representante agrícola exhorta al estado a abordar de una vez por toda la rotura del dique de la carretera y de la vía en sí, afectada entre los kilómetros 40 y 43, luego de los trabajos realizados con la guía de militares, que a su juicio, no tienen la capacidad adecuada para resolver el problema.

«Esa obra la había asumido la Asociación Regional de Ganaderos del Guayabo. Se hizo una inversión importante y cuando avanzaban los trabajos llegó el Gobierno con los militares y los ganaderos se apartaron. Comenzaron camellones y túneles, pero las lluvias destruyeron lo que habían hecho. El problema es que ese río está muy sedimentado y esa obra debe atenderla el gobierno porque se necesita un buen dragado. Además de una empresa con musculo técnico y capacidad económica para abordar la obra”, explica a Versión Final.

Urdaneta relata que algunos ganaderos mueven sus reses a fincas de municipios o lugares menos afectados para evitar mayores pérdidas.

Los focos

Según reportes de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Fegalago) y la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) las 90 mil hectáreas se deben al desborde de los ríos El 40 y San Juan, en el municipio Baralt; los ríos Kilómetro 15, Tucaní y Los Tatucales, en Sucre; y el Zulia, a la altura del Kilómetro 43 de Catatumbo.

Armando Chacín, presidente de Fedenaga, pidió al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, sumarse con sus equipos a las acciones que permitan contrarrestar el impacto de las inundaciones. Anunció, para ello, una pronta reunión.

Algo de resignación, evidenció Paul Márquez, presidente de Fegalago, en entrevista con Últimas Noticias:

Quienes hacemos vida en el Sur del Lago siempre hemos vivido en la conciencia de que tenemos que lidiar con los picos climáticos anuales; las sequías y las inundaciones han sido nuestro pan de cada día siempre, y siempre con el trabajo de todos hemos salido adelante”.

Márquez prefirió no ofrecer cifras concluyentes sobre el impacto de las lluvias. “Por ahora, tenemos que esperar que las aguas bajen para ver el nivel de daño real. Toda vez que la naturaleza hace lo suyo y nosotros, como productores, vamos a sacar las aguas y hacerlo todo, para regresar a la normalidad”.

Situación en Sucre

Luis Morales, presidente de la Asociación de Ganaderos del Sur del Lago y concejal, ofreció un diagnóstico sobre el impacto de las inundaciones en Sucre, donde este viernes, habitantes del sector Los Tatucales, perteneciente a la parroquia Gibraltar, estado Zulia, tomaron la carretera que conecta a los estados andinos con el resto del país.

Hemos tenido dos zonas inundadas. La zona de Los Pueblos Santos, San José Hera, en especial, producto de la arremetida del río Tucaní, y también cerca de Gibraltar por el desborde del río Tatucales. Por ello hubo una tranca de más de ocho horas, sumado al problema de la electricidad que es bien crítica,” dijo. Morales asegura que se encuentran afectadas al menos 2000 hectáreas de guayaba, plátano y parchita.

Sin atención gubernamental

Morales asegura que ni el Gobernador del Zulia ni desde la administración de Nicolás Maduro han abordado la crisis. Solo la alcaldía de sucre, con Jhonny González al frente, coordina acciones con lo que puede para darle respuesta a la población.

Habitantes de zonas aledañas al Río Km 15, denunciaron que todo se encuentra anegado. “Es la tercera vez que el río se nos mete, ya no está a 200 metros de la comunidad, el río literalmente pasa detrás de la escuela a escasos 10 metros de nuestras casas, casi un año y seguimos esperando la canalización del río, no hay máquinas para canalizar, pero si ocurre una tragedia ahí se aparecerán hasta 10 máquinas para sacarnos muertos con nuestros hijos debajo de los escombros», dijo una de las madres afectadas por las recientes inundaciones, en nota de El Sur Es Noticia.

Aseguran que con las lluvias recientes, no duermen, no tienen a dónde ir las más de 100 familias que hacen vida en esa población. “Aparte de que llueve, se va la luz, y todos salimos al frente de nuestras casas con nuestros hijos a esperar lo peor. Si de aquí al lunes no nos dan respuesta, nos vamos a ir con nuestras familias a cerrar la vía del centro en Caja Seca», advirtieron.

En Baralt

Efectivos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos realizaron evaluación de daños y análisis de necesidades tras el desbordamiento de los ríos El 40 y San Juan en el Municipio. Baralt del estado Zulia, informó en la red social X el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, M/G Pérez Ampueda.

“Se lleva a cabo un abordaje integral en La Costa de Los Santos para atender a las comunidades que resultaron con afectaciones. La Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar prepara apoyo humanitario entre enseres, medicamentos y agua potable”, posteó.

