El ciclista colombiano Harold Tejada amplia un año más en el Astana Qazaqstan Team, tras firmar su contrato hasta el final de la temporada 2024, curso en el que tratará de “conseguir alguna victoria”.

Harold Tejada “tratará de conseguir alguna victoria”

“Después de cuatro años en el equipo, siento que ha llegado el momento en el que aparecen los resultados. Esta temporada todo empezó a funcionar, pasé una buena segunda mitad del año y logré el primer podio en la Vuelta a Turquía. Pero para mí esto es sólo el comienzo y no quiero parar. Me estoy preparando seriamente para la nueva temporada y me esforzaré por alcanzar el objetivo principal: ganar carreras”, señaló Tejada.

El corredor del departamento del Huila se hizo profesional en 2020 con el Astana Qazaqstan y, desde ese momento, participó en cinco grandes vueltas, en las que siempre estuvo apoyando a los líderes del equipo.

Esta temporada, Harold terminó décimo en la clasificación general del Tour de Suiza, octavo en el Gran Piemonte y logró su primer podio profesional en la Vuelta Ciclista Presidencial a Turquía, quedando tercero después del ganador de la carrera y compañero de equipo, Alexéi Lutsenko.

También te puede interesar: SERIE MUNDIAL 2023: Texas gana su primer título

“Lo vemos cada vez más en el Top-10 en importantes etapas de montaña, hizo un sólido Tour de Suiza y pasó de maravilla la Vuelta a Turquía, donde apoyó a Alexey Lutsenko pero también logró su propio podio. Esperamos que en la nueva temporada el progreso continúe no sólo con buenos resultados sino también con victorias. Harold es un gran corredor de equipo, pero también tiene todo lo que necesita para ganar carreras”, dijo Alexandr Vinokurov , director general del Astana Qazaqstan.

EFE

AB