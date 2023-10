En defensa del Esequibo, en respaldo al presidente Nicolás Maduro y en contra de las medidas coercitivas impuestas por países extranjeros a Venezuela, la militancia del PSUV del municipio Girardot marchó por diferentes zonas del sur de Maracay, junto a otras organizaciones políticas que conforman el Gran Polo Patriótico; la actividad, que comenzó al este de la avenida Aragua, concluyó en la intercomunal de San Rafael (vía hacia Los Samanes), con la presencia del parlamentario (AN) Diosdado Cabello, además vicepresidente del partido rojo.

El legislador, quien formara parte del grupo de jóvenes militares que se sublevó el 4 de febrero de 1992, en un movimiento liderado por Hugo Rafael Chávez Frías y otros comandantes, estuvo acompañado por la gobernadora de Aragua, Karina Carpio, los alcaldes Rafael Morales (Girardot) y Régulo La Cruz (Santos Michelena), el diputado (AN) Ricardo Molina, el presidente del Cleba José Arias, entre otras autoridades nacionales y regionales, así como representantes del Poder Popular.

Cabello en su intervención, trató diversos puntos de interés para la militancia chavista, refiriéndose, en primer lugar, a la paz de los venezolanos, que se ha convertido en un deseo colectivo.

“Los hijos y las hijas de Bolívar y Chávez, queremos paz para el pueblo, pero el que crea que va a venir a guarimbear o el que quiere agarrar el camino de la violencia, nosotros tenemos ya 25 años aprendiendo, y le vamos a aplicar exactamente lo que está en la Constitución Nacional y todas las leyes”, arengó el parlamentario.

“QUEREMOS PAZ”

“Se lo vamos a decir, a cualquiera de la oposición, nosotros a toda costa, queremos la paz, porque ya basta; este pueblo quiere paz, tranquilidad, y quiere además, ir por el camino de la prosperidad”, acotó.

-Ellos saben, que si van a una elección, le vamos a dar una pela, por eso no quieren elecciones, quieren llamar al camino de la violencia, al camino del desespero que los va a llevar a un mal resultado- subrayó en su intervención.

Cabello indicó que las amenazas internas, las van a atender con las Unidades Populares de Paz. “Cada comunidad, que en el caso de Aragua son 1676, es decir, deben tener su UPAZ, conformada por 24 personas (el jefe+23), y en total son 39.984 personas en primera línea de batalla, están listas para evitar que los locos vayan a crear violencia y que después la cosa va a quedar impune”, aseveró. “No vamos a aceptar lo que ellos quieran, aquí se acabó el pan de piquito”, recalcó el vicepresidente del PSUV.

“Nosotros vamos a garantizar la paz de todos los venezolanos y las venezolanas con la UPAZ, y en el plano internacional, el imperialismo sigue atacando. Nos amenaza y coloca al gobierno títere de Guyana, amenazar a Venezuela, entregando concesiones petroleras y mineras en territorios que son nuestros, para que nosotros caigamos en la provocación y luego decir, que Venezuela, un país grande, le está haciendo daño a uno pequeño”, detalló.

El parlamentario Cabello puntualizó al respecto: “Pero les voy a decir algo, puede ser muy grande o puede ser muy pequeño, pero todo lo que quede al oeste del río Esequibo es territorio de Venezuela y no está en discusión en ninguna parte. No lo vamos a discutir con nadie”.

REFERENDO CONSULTIVO

En ese sentido, dijo, se ha llamado a un referendo consultivo para que los venezolanos se expresen, “recordemos que tenemos una democracia protagónica y participativa, donde el pueblo dice que debemos hacer”.

Al respecto, Cabello recordó que se han fijado cinco preguntas, comentando, que el 6 de noviembre comenzarán una campaña informativa del proceso y el día 12 está pautado realizar un simulacro para conocer todos los pasos de la votación.

“Nosotros tenemos que sumar, porque a la hora de defender la patria no hay excusa de ningún tipo, por lo tanto, el día 3 de diciembre debemos salir en cambote a apoyar las medidas que se están planteando. Cinco preguntas, cinco veces si, sin dudas de ningún tipo”, enfatizó.

Afirmó que la derecha, ha comenzado una campaña mediática para tergiversar el asunto, con el objetivo de poner en dudas lo que está tratando de ejecutar. “Ellos dicen que el referendo consultivo no es necesario, nosotros no estamos confrontando si la Guayana Esequiba le pertenece a Venezuela, eso no está en discusión, nosotros estamos consultando al pueblo qué debemos hacer para garantizar que la Guayana Esequiba siga siendo territorio venezolano por muchos años”, apuntó.

-Con mucha firmeza, debemos salir a votar en ese referendo, garantizado, que cada persona es un voto, no como otros que están por ahí, sumando y sumando, enredados con las cuentas, que no hayan como explicarlo. Se les chispoteó lo que querían hacer, porque como dicen en los pueblos, la tramposería sale; lo que mal empieza, mal acaba- mencionó.

“Que la derecha haga lo que quiera. Si se quiere equivocar, que lo hagan, pero nosotros tenemos que estar siempre prestos para la batalla”, añadió.

Cabello concluyó el acto resaltando que no tienen ninguna duda, “Aragua seguirá siendo el principal ejemplo y guía de la revolución bolivariana”.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

A través de las redes sociales, el presidente Maduro felicitó a la militancia maracayera del PSUV y de los partidos aliados, por la concentración de ayer. “Bonita movilización realizó el pueblo del municipio Girardot, en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua. Con optimismo, fuerza y organización, han demostrado su compromiso para seguir construyendo el bienestar que merece el pueblo de Venezuela ¡Hermoso gesto de unión y lealtad!”, escribió el Mandatario nacional.

