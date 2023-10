Maracayeros entusiasmados por el nuevo concurso de elsiglo

Nuevamente el diario elsiglo premia la fidelidad de sus lectores, con el concurso de una moto cero kilómetros, continuando con la tradición de los sorteos tan representativos del matutino de los valles de Aragua.

El diario elsiglo premia de nuevo a sus lectores

Desde ya, los aragüeños pueden encontrar el cupón en la página 8 de la edición impresa, llenarlo con sus datos y llevarlo hasta el edificio azul ubicado a la avenida Bolívar oeste en la ciudad de Maracay para depositarlo en el biombo.

El 15 de diciembre de este año una mano inocente sacará el nombre del ganador de entre los miles de cupones, para así llevar alegría a un hogar en pleno ambiente navideño.

Ven y deposita tu cupón en tu biombo de la suerte

Para esto, el equipo reporteril del diario elsiglo salió a las calles para llevar esta buena noticia a sus lectores y seguidores, quienes se mostraron entusiasmados ante la posibilidad de ser el próximo ganador.

LECTORES APLAUDIERON LA INICIATIVA DEL CONCURSO

Edgar Cárdenas

En este sentido, Edgar Cárdenas aseguró que lleva tantos años leyendo elsiglo que ya no recuerda cuándo fue la primera vez que lo tuvo en sus manos, del mismo modo comentó que le agrada el hecho de que todavía mantenga la tradición del periódico impreso y mejor aún que existan los concursos.

“Leo mucho elsiglo porque dice cosas que muchos diarios no dicen. Me estoy enterando lo de la moto y de verdad creo que la merecemos por tantos años siendo fieles al diario, ojalá que esto continúe”, precisó Cárdenas.

Juan Rivero

Por su parte, Juan Rivero relató que lee el periódico desde su infancia, debido a un legado que le dejó su abuelo, quien todos los días compraba este diario para mantenerse informado, así que ver el impreso es un grato recuerdo de ese familiar que admiro tanto y que ya no está en el plano terrenal.

“También es el más importante de Aragua, nosotros no somos de aquí, pero mi abuelo que siempre vivió aquí nos inculcó esa costumbre de leer elsiglo”, continuó diciendo.

Con la noticia del concurso por la moto cero kilómetros, Rivero afirmó que a partir de hoy con más razón buscaría el periódico. “Eso es cayendo y corriendo, porque quién no necesita algo en que trasladarse”, puntualizó el joven.

Lenny Jelambi

Lenny Jelambi comentó que hace poco se enteró de este concurso por las redes sociales, y ya tiene planes de empezar a comprar todos los días el periódico. “Claro que quiero esa moto, la necesito para ir a trabajar, ya he participado en sorteos anteriores pero no he ganado, a lo mejor este es el de la suerte”, finalizó.

