Padres y representantes, en conjunto con los integrantes de Aragua en Red, exigen al Gobierno nacional y regional mejorar las condiciones de las aulas de clases a propósito del inicio del nuevo año escolar 2023-2024.

Padres y representantes exigen mejoras en las aulas de clases

Edgar Tovar, padre de dos niños, residenciado en el municipio José Ángel Lamas del estado Aragua, indicó que se siente disgustado por las condiciones en que sus hijos van a iniciar el año escolar.

Edgar Tovar

“La infraestructura no está apta para recibir a los alumnos en este inicio de clases, es triste y lamentable que el Gobierno nacional piense y crea que el representante deba colaborar en las instituciones cuando el sueldo no alcanza ni siquiera para comprar alimentos de la cesta básica. Cómo pretenderán ellos que los representantes deban comprar una pintura por ejemplo, para una institución cuando ni siquiera el sueldo me alcanza para la comida”, resaltó Tovar.

AUMENTO DE SUELDO

Asimismo denunció que el sueldo en general debe aumentarse, en especial a los docentes. “Debido a esta situación, con ese sueldo que uno gana no podemos comprar los útiles escolares, da dolor que tus hijos te pidan los útiles, uniformes, zapatos y tú no tengas como comprárselo. También los profesores deben tener un sueldo digno que les alcance para sus alimentos, medicina, ropa, calzado, pasaje, entre otros gastos”, señaló Tovar.

También te puede interesar: Feria escolar “Girardot Regresa a Clases” tiene todo para la Lista Escolar

Finalmente agradeció al equipo de Aragua en Red por brindar el apoyo a este llamado a las autoridades. “Si mandamos a nuestros hijos a las clases estando las aulas en mal estado, apoyamos al Gobierno. Gracias a Dios y al equipo de Aragua en Red hacemos este llamado para que todos los representantes se aboquen a la lucha junto a los docentes para apoyarlos”, expresó.

ANAÍS RONDÓN | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

YN