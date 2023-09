Reportan explosión en la estación Caño Amarillo del Metro de Caracas

Este viernes usuarios de redes sociales reportaron una explosión en la estación Caño Amarillo del Metro de Caracas.

En videos difundidos en X puede verse cómo sale humo de un tren varado en los rieles que están a pocos metros de Caño Amarillo.

Tras lo ocurrido, operadores de la compañía tuvieron que bajar a los ciudadanos de los vagones, como ya ha pasado en muchas ocasiones en el deteriorado servicio, para el que el gobierno anunció un plan de recuperación que ha consistido apenas en arreglar las luces o el piso de algunas estaciones.

Pero los problemas de aire acondicionado, desperfectos, inseguridad, falta de personal, suciedad, entre otros, persisten.

Ni siquiera el proceso para pagar con tarjetas ha mejorado. Mientras hay estaciones que no tienen el material, es habitual ver personas haciendo cola frente a los torniquetes esperando que alguien les haga el favor de pasarlos porque o no tienen tarjeta o no tienen dinero para pagar el pasaje.

Esta misma semana usuarios reportaron una caída de agua dentro de la estación Petare, producto de las lluvias.

A través de un video difundido en X, se mostró cómo una cortina de agua entraba por el techo de la estación, justo al frente de la caseta de operaciones.

La semana pasada funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Servicio de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a tres personas durante el operativo Plan Buhonería 0 realizado en las instalaciones de la compañía.

En la operación, los oficiales abordaron a más de 1.600 usuarios de la Línea 1 del sistema.

Las tres personas detenidas estaban solicitadas por el sistema judicial, de acuerdo con una publicación en X.

