Sectores vinculados a la Primaria deben continuar trabajando en su organización

Ante el debate que ha ocasionado la decisión del CNE de ofrecer asistencia técnica al proceso de elección que tiene programado la oposición venezolana para el 22 de octubre, han surgido voces con el propósito de llamar a la tranquilidad, en virtud de tener confianza en el trabajo que se ha realizado durante todo este tiempo.

Solórzano: “Es un proceso de toda Venezuela y que la gran mayoría de los venezolanos quieren se realice”

El dirigente de Aragua en Red, Luis Carlos Solórzano dio una apreciación al respecto, señalando que a menos de un mes de la realización de la Primaria, todos los sectores vinculados deben continuar organizando ese proceso junto a la Comisión Nacional al frente.

“Es un proceso democrático, un proceso de toda Venezuela y que la gran mayoría de los venezolanos quieren que se realice, para que finalmente la oposición termine de legitimar a un candidato que sea capaz en conjunto, de llevar adelante los consensos y los acuerdos necesarios, absolutamente necesarios para poder lograr tres condiciones, la primera, las de ganar, y no me refiero a ganar las primarias, me refiero a ganar la elección del año que viene, la presidencial”.

Apoyo al candidato que salga de la Primaria

Resaltó que la segunda, es poder cobrar ese triunfo, es decir, tener la fuerza organizada, civilmente organizada, en la calle, para que el apoyo a ese candidato cualquiera que salga electo en la Primaria, tenga la legitimidad, contundencia y la fuerza del apoyo de la gran mayoría del pueblo venezolano.

“Y la tercera condición, es poder gobernar, de manera que el candidato o candidata que salga electa o electo como candidato en las primarias, debe tener varias condiciones, pero la primera, quizás la más importante, es saber llevar adelante los acuerdos y los consensos necesarios de cara al país, para que el próximo gobierno, que guste o no guste, seguramente estará investido de un gobierno de transición y pueda llevar adelante con relativa estabilidad social y política”, puntualizó Solórzano.

Luis Carlos Solórzano: CNP solicitó colaboración técnica al CNE

En relación al apoyo del CNE a la Primaria, el representante de Aragua en Red indicó que la CNP envió una carta de solicitud al Consejo Nacional Electoral, solicitando una colaboración técnica para llevar adelante la realización de dicho proceso.

“Esa solicitud, en principio, no se respondió de manera adecuada, sino que se dejó pasar un tiempo, y la Comisión Electoral Nacional de Primarias decidió, adecuadamente, comenzar a trabajar en la organización de la primaria. Y menos mal que lo hizo así, y que lo anunció así, porque si no hubiésemos perdido todos estos meses, y al cabo de un tiempo hubiese sido imposible la realización de la primaria”, comentó.

Solórzano expresó que el máximo órgano electoral del país estrenó nuevas autoridades, quienes decidieron dar respuesta a la solicitud que la Comisión le hizo llegar.

“Esa respuesta aparentemente es positiva, colocando a la orden los elementos técnicos que el Consejo Nacional Electoral aparentemente tiene, y también amparados en las atribuciones que la Constitución Nacional le otorga al poder electoral para organizar elecciones, inclusive de organizaciones con fines políticos”, destacó.

Especificó que al margen de eso, “hay una realidad política”, “es importante, desde luego, pero no se pueden tomar decisiones solamente amparados en el elemento jurídico, y solamente amparados en el elemento técnico, sino que ambas condiciones deben tomar en cuenta una tercera, y esa tercera condición es la realidad política del momento”.

Unidad real en sectores vinculados a la primaria

Vamos a esperar, dijo el dirigente, que el CNP se pronuncie ante el país; “ayer al parecer, había una reunión entre los miembros de la Comisión Electoral de Primaria y las autoridades del Consejo Nacional Electoral, y de allí saldrá lo que finalmente la Comisión decida para llevar adelante el proceso, solos, que ya está bastante adelantado, o con la asistencia técnica del CNE”, añadió.

Recalcó que se hace poco emitiendo opiniones fuertes en relación a la participación o no del Consejo Nacional Electoral. “Necesitamos una real unidad, unidad no se refiere a que todos pensemos igual, sino que todos tengamos el mismo objetivo, a partir de la realización exitosa de la primaria, es ser gobierno el año que viene, pero no por vanidad, sino por Venezuela y los venezolanos. Es urgente un cambio de gobierno que sea capaz desde respetar los derechos humanos que han sido tan irrespetados en estos 22 años de gobierno que ya tiene la llamada revolución, desde allí hasta brindarle a los venezolanos igualdad de oportunidades y una justicia real”, finalizó Solórzano.

HBRI. | elsiglo

CJL