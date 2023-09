Azafata venezolana filmó un Ovni sobre el cielo de España

Una venezolana captó un presunto Ovni el pasado 27 de agosto en horas de la tarde durante un vuelo de Madrid a Lanzarote en España.

Foto: Cortesía

La venezolana identificada como Laura Cruz, quien se desempeña como azafata, tomó el vuelo aunque no estaba de servicio. “Recién habíamos despegado del aeropuerto de Madrid, cuando me percaté de una figura extrañamente luminosa que no logré identificar del todo”, describió.

De acuerdo al reporte del periodista Héctor Escalante, la azafata comentó que, “no parecía un avión, ni tampoco podía serlo, porque estaba inmóvil”. De igual modo, descarta el reflejo de luces en la ventanilla del avión, fallas del equipo o mancha en lente de la cámara.

Tampoco cree que se haya tratado de una embarcación. “En ese momento estábamos volando sobre tierra, y no sobre el mar. Además, el avión ya estaba muy alto, a su mismo nivel”, argumentó.

Debido a las circunstancias, precisó Cruz, solo pudo observar el artefacto por un par de minutos. “De un momento a otro lo dejé de ver, por el movimiento del avión y las nubes, pero no se qué pudo haber sido”, concluyó.

También te puede interesar: Captan presunto OVNI en Miranda

elsiglo, con información de La Patilla

YN