Con el inicio del nuevo año escolar a la vuelta de la equina, muchos padres y representantes ya han comenzado a salir con lista en mano en busca de los útiles necesarios para el regreso a clases, los cuales a pesar de las dificultades económicas que enfrenta el país, harán todo lo posible porque sus hijos tengan lo básico para volver a las aulas.

En tal sentido, algunos padres manifestaron que en medio de sacrificios y limitaciones podrán adquirir estrictamente lo esencial como libretas, lápices, colores, marcadores y sacapuntas, mientras otros han tenido que priorizar que materiales comprar, pues la situación ha sido especialmente difícil para aquellos que tienen más de un hijo en edad escolar.

Al respecto, Isabel Rivera comentó que se encuentra en plena preparación para el regreso a clases, por lo que decidió acudir “temprano” a los comercios para indagar precios y hacer un presupuesto que le permita adquirir todos los útiles escolares exigidos por la institución educativa.

“Quise venir lo antes posible porque en estas fechas es más económico, hay descuentos y muy buena atención. Yo vine la semana pasada por unos libros y esta semana vine en busca de los otros”, dijo.

Asimismo, destacó que necesita al menos 40 dólares para cubrir los gastos básicos de la lista escolar por alumno, sin embargo, las instituciones están siendo flexibles en cuanto a esto, por lo que cree que podrán iniciar sólo con lo esencial.

“Yo por ejemplo tengo dos niñas, ambas en edad escolar, son dos listas, necesito mínimo 80 dólares, esto incluye el texto y demás, sin meter los uniformes. Lo bueno es que algunos comercios te hacen el 15% de descuento si vienes con una lista validada”, enfatizó.

“Los útiles están incomprables”

Por otra parte, Ruth Miquelena aseguró que la situación actual del país ha limitado a muchos padres a adquirir los útiles, sin embargo, en lugar de quedarse de brazos cruzados, decidió salir a buscar las mejores opciones para sus hijos.



“El sueldo actual no me da base para adquirir lo que mi hijo necesita para ir a clases, los útiles están incomprables, pero eso no significa que no pueda buscar alternativas y opciones para poder conseguir lo necesario”, señaló Miquelena, quien se desempeña como enfermera.

Ante el panorama, muchos comercios de la entidad han dispuesto opciones adaptadas al bolsillo de cada cliente, para que los padres puedan adquirir los útiles escolares y así mandar a sus hijos a las clases con todo lo necesario.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

