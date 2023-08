Bahía de Cata es la playa más concurrida en Ocumare

Bahía de Cata es la playa más concurrida de esta temporada en Ocumare de la Costa, donde hasta los momentos el clima y el oleaje han estado aptos para el disfrute de los temporadistas. Comerciantes aseguran que desde este fin de semana ha aumentado el número de visitantes, aunque el resto de los días permanece con poca afluencia de turistas.



Ante el temor por el paso de algunas ondas tropicales, los lugareños aseguran que el sol ha estado en todo su esplendor y que sólo se han presentado fuertes ráfagas de viento que son normales para esta época.



En este sentido, Julio César Osorio Díaz, uno de los tolderos de la zona, explicó que los sábados y domingos son los días más concurridos y el resto el lugar es poco concurrido; sólo llegan personas que pagan una excursión y que prefieren ir cuando no haya tanta gente.

Fin de semana concurrido

“Este fin de semana hubo bastante gente, esperamos que mejore más la afluencia de temporadistas, porque la playa está apta, para acá no ha llovido y hay buenos precios, el servicio de toldos está en 10$ y el de pescado desde los 7$”, comentó Osorio.



Visitar las costas no sería lo mismo sin los vendedores de ostras y los populares “rompe colchón” y “vuelve a la vida”; uno de ellos, Jorge Quiroga, aseguró que las ventas han estado un poco flojas y esto se debe al temor de las personas por el tema de las lluvias y la carretera. “Sin embargo llegan turistas, por lo menos para sobrevivir el día a día”, dijo.



“Si vienes a la playa y no comes un vuelve a la vida, es como si no hubieras venido, además por sólo 10$ puedes salvar el matrimonio, aunque también vendemos los más pequeños con calamares, pulpo y pepitona en 5$”, expresó Quiroga.



Además de esto, el vendedor ambulante aseguró que Bahía de Cata es la mejor de Venezuela, por el calor de su gente que siempre está dispuesta a ofrecer buena atención.

Condiciones perfectas para vacacionar



Por su parte, los turistas que decidieron ir hasta esta bahía fuera de un fin de semana, aseguran que las condiciones están dadas para pasar momentos excepcionales en el litoral aragüeño.Beatriz Martínez, una de las visitantes, comentó que ella y su familia han podido disfrutar al máximo de este viaje y que sólo critica las constantes fallas eléctricas, pero fuera de eso, todo ha marchado con normalidad.



“La estamos pasando muy bien, el clima está perfecto, sólo mucha brisa, el domingo lloviznó un poquito nada más, no es como muchos dicen que hay mal tiempo. Yo les hago la invitación a que vengan a disfrutar, son muy buenas las vacaciones aquí”, precisó Martínez.



Asimismo, Karina Flores, quien visita las playas aragüeñas desde Santa Bárbara de Barinas, afirmó que ha podido disfrutar al máximo de playas muy hermosas y un clima perfecto.

“Estamos celebrando el cumpleaños de mi hija que estudia en San Juan de los Morros y de allí nos vinimos para acá, la atención muy buena, un oleaje fuerte, pero sabroso y los paisajes hermosísimos, lástima que sólo estaremos un día”, acotó la barinesa.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

RB