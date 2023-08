Los integrantes de la Banda Combinada “La Inmaculada” de Maracay manifestaron su orgullo de pertenecer a las filas de las agrupaciones más importantes de la región, destacando que han aprendido valores como la responsabilidad, el respeto y el trabajo en equipo gracias a su participación.

Rafael Hurtado

A pesar de los obstáculos que han enfrentado debido a la situación actual, los jóvenes músicos se mantienen comprometidos con su arte y con la promoción de la cultura musical en el país:

Rafael Hurtado: “Yo comencé en la banda en el año 1988 en la sección de banderas y con el pasar de los años fui escalando en otras secciones. Pertenecer a esta agrupación es un orgullo, volver y compartir con otra generación es gratificante y estoy muy agradecido con la directiva”.

Milangely Colmenares

Milangely Colmenares: “Llevó 15 años en la banda, actualmente dirijo la compañía de porras. Las generaciones han cambiado, pero siempre con el mismo respeto y la misma disciplina, y para mí es un honor enseñar a estos jóvenes lo poquito o mucho que aprendí”.

Geiman Quintero

Geiman Quintero: “Llevó 25 años en la institución, he aprendido a tocar muchos instrumentos. Actualmente soy instructor de trompeta y el encargado de brindar apoyo emocional a todos, la banda es un espacio para el desahogo, reímos, lloramos pero también disfrutamos”.

Carlos Campo

Carlos Campos: “Actualmente soy el director de la banda, la verdad es un orgullo llevar 20 años en esta institución. Toda la vida me gustó la banda Inmaculada y cuando entre en el año 2003 fue como un sueño, hecho realidad”.

Daniel López

Daniel López: “Pertenezco a la compañía de trombón, a pesar de que soy uno de los únicos en las filas, me gusta hacer mi trabajo lo mejor posible”.

Luciana Rebolledo

Luciana Rebolledo: “Llevó 8 meses en la banda, llegué con conocimientos en teoría musical pero he ido aprendiendo otras cosas que me han gustado. Siempre me interesó esta área de la música y aquí estoy, echándole ganas”.

Adrián Herrera

Adrián Herrera: “Soy saxofonista de la banda, fui captado en la institución cuando el profesor Luis Vale visitó el liceo buscando nuevos integrantes. Allí se nos dio la oportunidad y de verdad que fue una buena elección”.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

MV