Marc Márquez: “Intentaré retomar el ritmo”

El español Marc Márquez (Honda RC 213 V) intentará “retomar el ritmo de la competición y ver” si puede “empezar bien”, después de recordar que después de la última carrera al sprint decidió parar “y los médicos estaban de acuerdo, porque creían que lo de la costilla era una pequeña fisura y luego resultó ser una fractura”.

“He tenido tiempo de reconstruir todas estas cosas durante el parón, si bien es cierto que el tobillo derecho todavía no está perfecto, no está como me gustaría, pero tenemos tiempo por delante”, dijo.

“Por supuesto que Honda está trabajando muy duro, han hecho dos tests en Misano y en Jerez con Stefan Bradl, han probado algunas cosas pero los ingenieros japoneses han decidido que empiece aquí con la misma moto que en Assen, porque no hay nada del todo claro aún”, comentó Marc Márquez sobre la situación en Honda.

“Tenemos una pequeña mejora en electrónica y tendremos que ver si mejoramos algo o no. También hay un paquete aerodinámico nuevo que aún no vamos a homologar porque por razones técnicas se ha tomado esta decisión. Hay mucho trabajo por hacer y estoy aquí para eso, para trabajar junto a ellos y tratar de mejorar para el futuro”, explicó.

Tiempo para enfocarse en muchos objetivos

“En este parón veraniego he tenido tiempo para pensar en esto, mucho. Mi conclusión es que el enfoque con el que hemos afrontado la primera parte de la temporada no ha sido el correcto, porque lo hicimos pensando en intentar ganar carreras y pelear por el título, y no estábamos preparados para eso”, comenta Marc Márquez.

“Tenemos que trabajar todos para mejorar en el futuro y esta segunda parte de la temporada hay que encararla de otra forma, más realista de lo que hemos hecho hasta ahora. Hay que intentar mejorar el proyecto, y proyecto es piloto, moto y equipo, mejorar cada parte juntos”, continuó.

Dificultades de los circuitos de carreras

De Silverstone explicó Marc Márquez que “es de ese tipo de circuitos que pueden entrar en tu lista de favoritos un año y en el siguiente ser una pesadilla, depende mucho del tiempo”.

“Cuando luce el sol es muy bonito para pilotar, especialmente porque es un trazado muy completo, en el que tienes muchos tipos distintos de zonas que se adaptan a muchos tipos distintos de estilos de pilotaje en una única vuelta. Me gusta”, insistió.

De su futuro recordó que “para el año que viene tengo contrato con Honda y el objetivo es tratar de seguir mejorando durante la temporada, sobre todo ver en el test de Misano la nueva moto”.

“He escuchado mucho decir eso de que 2023 no ha ido bien pero que 2024 será otro año: MotoGP es una competición en continua evolución; si quieres tener un buen rendimiento en 2024 tienes que empezar en 2023. Estamos trabajando juntos para mejorar el proyecto y el año que viene tendremos que encontrar la mejor solución para mí y para Honda, y por la situación, para poder luchar por el campeonato. Este es el único objetivo”, insistió.

“Ya dije en Assen que estoy en el momento más difícil de mi carrera. Una cosa fue la lesión, que generó una situación física muy difícil; pero la de ahora es mental. Es un momento profesional difícil pero en el lado personal estoy en uno de mis mejores momentos, con muy buena gente a mi alrededor, con buena atmósfera cuando me entreno, en casa, completamente enamorado también (Risas). Todo esto ayuda, y compensa un poco lo malo. Saco la motivación de la gente a mi alrededor y de mi equipo para seguir apretando.

