La conservación es la razón de ser de los zoológicos modernos

En la comunidad de Rosario de Paya, parroquia Pedro Arévalo Aponte del municipio Santiago Mariño, se encuentra un jardín zoológico, cuyo nombre rinde tributo a su fundador, el Dr. Leslie Pantin, quien junto a su esposa Ledia Contreras, estableció este centro para conservación de fauna y flora venezolana en el año 1963.

Federico Pantin y Tuenade Hernández continúan un legado de conservación en Aragua

Desde esta fecha inició todo un legado que no solo contribuye a la preservación, sino que además promueve la educación ambiental para personas de todas las edades; por lo tanto, esta iniciativa cargada de pasión y amor por las especies, no culminó con el sentido fallecimiento del Dr. Pantin en el año 2006; ya que su hijo Federico, junto a su esposa Tuenade Hernández, ambos veterinarios, decidieron mantenerse firmes a pesar de las dificultades y continuar honrando la vida de cada una de las especies.

ZOOLÓGICO EN CASA

Este matrimonio lleva una vida muy peculiar, teniendo un zoológico en casa, despertando cada día con los sonidos de la naturaleza y atendiendo con mucha pasión y esmero a cada uno de los animales que encuentran aquí su refugio, su casa.

Desde el zoológico Leslie Pantin se llevan a cabo programas de conservación de diversas especies autóctonas

A pesar de toda esta lucha y esfuerzo, muchas organizaciones animalistas critican la existencia de zoológicos en la actualidad por considerarlos cárceles de animales, a lo que Federico Pantin respondió en una entrevista para el diario elsiglo, que “la finalidad principal de un zoológico actual moderno es la conservación y aquellos que no vayan en esa dirección están desfasados y serán criticados perennemente”.

INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN

En este sentido, la función de un zoológico dejó de ser la exhibición de animales y la recreación de los visitantes, para que ahora los verdaderos protagonistas sean las especies, su preservación y reproducción, así como la investigación y educación ambiental.

Profundizando un poco en el tema de la reproducción de especies, es importante mencionar que este zoológico cuenta con planes concretos de conservación de especies en estado crítico de extinción y otras que son vulnerables debido a la considerable reducción de su población, para así progresivamente poder liberarlos en su hábitat natural.

PLANES DE CONSERVACIÓN

Entre dichos planes de conservación dentro de este zoológico están el caimán del Orinoco, el galápago zuliano, el mono araña del norte, galápago llanero, caimán de la costa, entre otros.

Este centro cumple con las funciones de un zoológico moderno

Es importante destacar el proyecto de conservación del cardenalito que es posible gracias a una asociación con la ONG Provita y el Instituto Smithsonian de Washington, que promovieron un centro con sede en el Leslie Pantin con biólogos y veterinarios para aportar un granito de arena en la preservación de esta especie en peligro crítico de extinción debido a los estragos del mercado de la canaricultura.

Otros puntos importantes para la conservación son la reinserción de especies a su hábitat natural y aquellas que no se pueden liberar servirán para promover la educación ambiental.

ALIMENTACIÓN Y REPRODUCCIÓN

También se debe destacar la investigación dentro de los zoológicos para generar tanto de hábitat, alimentación y reproducción de todas las especies que se tienen cautivas.

Todo esto tomando en cuenta el bienestar animal ya que en este zoológico se trata de emular el ambiente natural de cada especie, considerando el espacio y el enriquecimiento ambiental con plantas, piedras, troncos, además de brindar la alimentación y nutrición adecuada.

Por otra parte, desde este lugar, también se busca promover actividades de protección de especies autóctonas que se encuentran amenazadas.

CERRADO POR 14 AÑOS

El zoológico Leslie Pantin estuvo cerrado durante 14 años, sin embargo, aquí siempre hubo animales, solo que no estaba abierto al público y no fue sino hasta el año 2019 que sus propietarios tomaron la decisión de recibir visitantes nuevamente, trabajando con reservación para armar grupos no mayores a 25 personas para hacer más eficiente las visitas guiadas, porque aquí lo esencial es la educación.

“Más de eso no podemos permitir porque aquí tenemos programas de conservación, donde nuestra prioridad son los animales y algunos están en etapa de reproducción y deben estar tranquilos, por eso tampoco permitimos eventos con equipos de sonido, para que no perturben a los animales, porque nuestra prioridad es el bienestar de ellos”, explicó Federico Pantin.

ARDUO TRABAJO

Asimismo, el propietario de este lugar aseguró que tienen proyectos de conservación a largo plazo, ya que algunos de ellos necesitan décadas de arduo trabajo para que sean estables y hayan podido reproducirlos y liberar una buena cantidad de animales para poder decir que ayudaron realmente al ecosistema y para que esto permanezca, debe ser autosustentable.

“He trabajado toda la vida para mantener estos animales, mi papá también lo hizo, todos mis ahorros están metidos aquí, si no, se murieran de hambre. Nosotros vivimos aquí y mi esposa y yo no cobramos nada de los ingresos del zoológico, no vivimos de esto, tenemos otra empresa y de eso vivimos; por eso, esto no puede depender solo de nosotros porque el día que no estemos, se acaba”, precisó Pantin.

