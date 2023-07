El presidente de la Cámara de Industriales del estado Aragua, Freddy Lujano, indicó que la entrada de productos importados sin el pago de aranceles e impuestos ha generado una competencia desleal en el ámbito comercial, lo que perjudica la producción nacional y a los comerciantes locales.

Freddy Lujano| La importación afecta la producción y el empleo en Venezuela

Según señala, estos productos pueden ser hasta 40% más económico que los nacionales, lo que afecta al empleo y a la recaudación de impuestos por parte del Estado.

“Estos productos que están entrando al país, particularmente aquellos que entran sin el pago de arancel, tasa e IVA, nos están afectando, no solamente en la producción local, que se ve efectivamente afectada porque tenemos anaqueles en los comercios repletos de productos importados que por no entrar en las mismas condiciones que sí corresponden a la industria nacional como es el pago de los impuestos del IVA, etc. pueden ser en promedio 40% más económicos, no porque vengan de empresas o países más productivos, sino porque tienen una ventaja desde el punto de vista arancelario e impositivo”, explicó.

Producción y empleo

De acuerdo con Lujano, a raíz de tales importaciones el empleo se está generando en otros países y no en Venezuela, de manera que está afectando las vacantes en el país, así como las ventas de la industria nacional; “además, están entrando quizás algunos de ellos sin las debidas medidas sanitarias, con lo cual no estamos absolutamente seguros del grado de calidad del producto que está adquiriendo el consumidor venezolano en los comercios”, alertó.

Por otro lado, señaló que tales acciones también afectan al Ejecutivo nacional y que recauda menos impuestos sobre la renta y en cuanto a los municipios, tienen menos recaudación por la vía de impuesto a la actividad económica que corresponde a las empresas dentro de esos territorios.

“El efecto completo de estos productos es que entran en condiciones más favorables para quien lo importa, que para la misma producción nacional. Es terrible para el país en general, afecta al empleo, afecta la recaudación de impuestos, la venta y la propia sobrevivencia de la industria nacional que en medio de tantas dificultades, ve la capacidad ociosa aumentar”, condenó.

Lujano hace un llamado a las autoridades para que tomen medidas efectivas para proteger la economía nacional y el bienestar de todos los ciudadanos, agregando que es necesario establecer políticas claras y efectivas para evitar la entrada de productos importados sin el pago de aranceles e impuestos, lo que permitirá proteger la producción nacional y garantizar el empleo y la recaudación de impuestos.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

MV