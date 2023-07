Representantes del Movimiento de Integración Universitaria (MIU 31) que hace vida en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), sede Maracay, informaron este lunes que bajo consenso de la organización estudiantil, Gabriel Díaz, estudiante de Geografía e Historia será el presidente encargado de Federación de Centros de Estudiantes (FCE) de dicha casa de estudio.

La información la dio a conocer Alejandro González, representante estudiantil ante el Consejo Directivo del Instituto Pedagógico de Maracay, quien precisó que la actual presidenta de la FCE Isva Vera, no podrá cumplir más sus funciones debido a que está próxima a egresar como profesora de esta universidad.



“En consecuencia en las elecciones estudiantiles pasadas el MIU 31 obtuvo la inmensa mayoría de los cargos a la Federación de Centros de Estudiantes en este caso. Queremos anunciarles que en vista que está acéfala la presidencia, hemos decidido la Asamblea del Movimiento, designar a nuestro compañero Gabriel Díaz, estudiante de Geografía e Historia, como presidente encargado de la Federación de Centro de Estudiantes, hasta que allá elecciones estudiantiles”, aclaró.



Renovación de las autoridades de la UPEL

González aprovechó estos espacios para expresar la necesidad de que exista renovación de autoridades de la UPEL-Maracay, para que la universidad pueda mejorar. “Le hace bastante falta”, apuntó.



Por su parte, Gabriel Díaz, presidente encargado de la FCE UPEL-Maracay, explicó que como primera acción a tomar el cargo, es exhortar a renovar las autoridades estudiantiles.



“Es importante las generaciones de relevo, para los que están en el quinto semestre puedan participar y puedan escoger a sus nuevos voceros de la universidad”, dijo.



Voceros estudiantiles en el exilio

Añadió que a su criterio, la FCE UPEL-Maracay, ha sido la más golpeada, recalcando que tienen voceros estudiantiles en el exilio. “Por eso le hacemos un llamado a los estudiantes upelistas aguerridos a que vuelvan a la universidad y que formen parte de la historia upelista”, expresó.



Díaz recalcó que actualmente los espacios de esta casa de estudio están por el suelo y que el 80% de las aulas no funcionan, prometiendo trabajar y a contribuir en el rescate de estas áreas.



Por otra parte, reveló que hay factores que están a favor de que le quiten las becas estudiantiles, y el ticket preferencial estudiantil. “Hoy quieren pronunciarse por cosas que ni sabemos, quieren apoyar a la JPSUV cuando saben que ellos son responsables de que hoy los estudiantes no tengamos pasaje estudiantil, y que hoy no tengamos becas, porque cinco dólares, señor ministro, no funcionan para que un estudiante pueda mantenerse en la universidad”, añadió.

Finalizó manifestando que es importante que los estudiantes no dejen de exigir sus derechos, a pesar de las intimidaciones de lo que puedan hacerle a los dirigentes estudiantiles.

“Tenemos que mantenernos firmes. Y recuerden siempre, este movimiento siempre ha estado de la mano de los estudiantes, de la democracia y en defensa de la educación venezolana”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo