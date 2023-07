Rosbely Mendoza, una madre inspiradora

Rosbely Mendoza es una madre inspiradora. En la actualidad, los valores de la empatía y el respeto desempeñan un papel fundamental en la formación de una familia sólida y armónica, estos valores son esenciales para fomentar relaciones saludables y constructivas entre los miembros del núcleo familiar, para promover la convivencia pacífica y el bienestar emocional de todos.

Rosbely Mendoza y su hijo Nomar

La historia de Rosbely Mendoza es un testimonio de como una madre puede hacer una diferencia significativa en la vida de su hijo al transmitirle valores sólidos y brindarle un ambiente amoroso y comprensivo, su dedicación y esfuerzo para construir su familia soñada son ejemplos inspiradores para todos, recordándonos la importancia de los valores básicos de la sociedad en la formación de individuos responsables y comprometidos con el bienestar de los demás.

Ella ha trabajado arduamente para inculcar en su hijo los valores básicos de la sociedad, como el respeto, la honestidad y la empatía, como formadores de la familia.

EJEMPLO INSPIRADOR

Rosbely ha sido un ejemplo inspirador al demostrar a su hijo la importancia de tratar a los demás con amabilidad y compasión. “Desde que soy madre hace 7 años comprendí lo importante y maravilloso que es un hijo, y con ello la responsabilidad de tenerlos sanos, hacerlos felices y formar buenas personas para el mundo”.

“Crecí en una familia que me dio la libertad de estudiar lo que me gustaba y por eso me gradué de periodista y lo mismo estoy aplicando con mi hijo, le doy la libertad de expresión en las cosas que le apasionan y actualmente cursa su primer grado de primaria y recibe clases de piano y fútbol”, relató.

A pesar de sus múltiples obligaciones, destaca que siempre se toma un tiempo para ponerse al día en las labores de su hijo, y reforzar en casa todo el aprendizaje que sus profesores le enseñan.

HABLAMOS DE FAMILIA

“La oración a Dios y la unión familiar debe ser fundamental, el contacto y la comunicación que tengamos con nuestros seres amados es lo que nos hace especial, y cuando hablamos de familia, también incluimos a las personas que no llevan nuestra sangre o apellido, pero que sienten un amor y cariño hacia nosotros, es necesario hacer saber que son especiales e importantes”, refirió.

A pesar de los desafíos y dificultades que ha enfrentado, ha mantenido una actitud positiva y optimista, demostrando una gran determinación y fuerza de voluntad al enfrentar obstáculos, siempre buscando soluciones y no permitiendo que las adversidades afecten su objetivo de construir una familia sólida y feliz.

