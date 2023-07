La Guayanesa de Oro, Scarlett Linares, se estará presentando el próximo sábado 8 de julio en un reconocido establecimiento de la ciudad, donde pondrá a cantar a los presentes sus más grandes éxitos como “En Carne Viva” y “Valiente”, en un concierto en íntimo para sus fieles seguidores.

Scarlett Linares regresa a Maracay con concierto “en íntimo”

En entrevista exclusiva para elsiglo, la cantante comentó que habrá muchas sorpresas durante su presentación, por lo que invitó a todos los maracayeros a no perderse su icónica actuación como representante de las mujeres en la música folklórica de nuestro país.

INTERACTUAR CON EL PÚBLICO

“Feliz estoy por regresar a Maracay tras más de un año y medio. Estaré presentándome el próximo sábado 8 de julio en CitoBar, donde podré cantar en íntimo lo mejor de mis canciones e interactuar con ese público, los podré mirar muy de cerca y disfrutar junto a ellos este regreso”, dijo.

Además, informó que el próximo 28 de julio será el lanzamiento oficial de su nuevo tema musical titulado “Celebrando”, el cual representa un nuevo reto para ella al incursionar en otros géneros musicales.

CANTAR OTRO GÉNERO

“Esto es una gran sorpresa que tengo preparada para todos mis seguidores. Muy gratificante para mí porque pude hacer un tema que quería hacer desde hace rato, grabar en otro género que no es la música llanera, pero me atreví y estoy segura que les va a encantar”, afirmó.

Aseguró que este nuevo tema musical posee la misma esencia de todas sus canciones, con ese corte bonito donde siempre pone en alto a la mujer venezolana y el empoderamiento, enfocado en el amor propio que debe tenerse cada persona.

“Esto no quiere decir que dejé la música llanera, ella es mi ADN, pero yo siempre me he considerado una cantante polifacética que puede hacer varios géneros. En la vida hay momentos en que como persona dices que es hora de hacerlo y creo que este fue mi momento, no se pierdan este 28 el gran estreno del tema por todas las plataformas digitales”, resaltó.

GIRA POR ESPAÑA

La criolla también mencionó que para la primera semana de septiembre comenzará una gira por Europa, donde tendrá la oportunidad de reencontrarse con los venezolanos que se encuentran fuera del país.

“Estoy feliz de reencontrarme con todo el público venezolano, con toda la diáspora en ese lado del mundo. Me estaré presentando en Madrid, Tenerife, Las Palmas y Barcelona, y estamos a la espera de confirmar otras ciudades que serán anunciadas por mis redes sociales”, comunicó.

En cuanto a sus próximos proyectos para este segundo trimestre del año, la intérprete de “Fiesta venezolana” mencionó que se encuentra preparando nuevos temas llaneros para futuros lanzamientos, además de estar nominada a los premios Pepsi por su interpretación del tema “El mejor amante”.

También te puede interesar: Daniel Sarcos Invitado Estelar en “Portadas Al Día”

“Estoy contenta, amo Maracay, la cita es el 08 de julio, espero verlos a todos por allá. Seguimos trabajando fuertemente para brindar lo mejor de mi a través de mis canciones”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

FG