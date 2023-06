Venta de productos cárnicos y lácteos van en picada

En el municipio Ribas los productos como la carne, el pescado, los huevos, la leche y sus derivados, según los comerciantes son artículos que les están ocasionando pérdidas, debido a la baja venta de productos lácteos. Aseguraron que el alto costo de la vida y la jerarquización de las compras familiares, son dos factores que impiden la adquisición de los mismos.

En un recorrido realizado por las principales zonas de venta, los vendedores no tardaron en lamentar que las comercializaciones para el momento están experimentando bajas considerables, tanto, que en muchos casos los han dejado “con una mano adelante y otras atrás”.

“Los consumidores ya no vienen a comprar porque el dinero no les alcanza, nosotros vendemos a precio del dólar del BCV, pues es lo que nos exigen y además nos acerca más a su bolsillo, Sin embargo, al cliente le cuesta conseguir hasta para hacer un mini mercado de fin de semana y por supuesto a pesar de todas las ofertas que hagamos, eso nos genera pérdidas”, señaló Ricardo Da Silva, encargado de un comercio en Las Mercedes.

Segundo semestre reportapoca venta de productos lácteos

Del mismo modo, Daniela Torres, vendedora de huevos en el centro de La Victoria agregó: “Las ventas de verdad han estado bajas este comienzo del segundo semestre del año. En la semana solamente se venden 9 o 10 huevos, lo que es poco cuando anteriormente vendíamos hasta 30”.

Pollo más accesible

Siendo así, que el precio del pollo entero en supermercados y grandes tiendas tiene un costo de Bs. 75,00 bolívares y el pollo picado en 80.00, son precios más caro que en los en los mercados populares como el de La Mora y Las Mercedes.

“Muy poco está saliendo el pollo, la gente viene y compra dos piezas pequeñas, otros llevan patas de pollo, hay negocios que tienen pollo congelado durante un mes o hasta más tiempo, lo que no es el deber ser, porque a la gente le gusta la frescura y por eso es que están cancelando”, aseveró Alejandro Sáenz.

Cárnicos inalcanzables

Además se pudo conocer que el mismo panorama se vive con los productos cárnicos, los cuales ayer se encontraban desde 90,00 bolívares la molida, 110,00 las costillas y el popular bistec 200,00 bolívares.

“Antes con sacrificio adquiría seis reses completas y lo vendía en menos de 15 días, ahora compro menos de la mitad y la vendo después de dos meses, lamentablemente la carne pierde su color, su sabor y los nutrientes, no tenemos una mejor alternativa, el cliente viene y se lleva una pieza de bistec, hueso rojo, pero termina comprando bofe, corazón o hígado”, indicó Carlos Linares.

Por su parte, el precio del pescado ha variado, el cazón a 160,00 el kilo, carite 180.00, merluza 180.00, cojinúa 90.00 curvina 140.00 bolívares.

Para finalizar, Lorena Méndez puntualizó: “El queso llanero es lo que más vendemos, porque su precio es de 80,00 bolívares, ya no traemos otros productos lácteos, porque se nos pierde y a veces lo tenemos que rematar o hacer recortes, para no perder el dinero invertido y no es lo que se quiere”.

