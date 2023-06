Los sudaneses aprovecharon la tregua para abastecerse

Los sudaneses aprovecharon la nueva tregua y salieron hoy a las calles en Jartum, con muy limitados recursos, en busca de alimentos y otros productos básicos para abastecerse que aún quedan en los mercados tras más de dos meses de combates que han interrumpido las cadenas de suministro en todo el país africano

Algunos sudaneses aprovecharon la tregua para comprar los escasos alimentos disponibles El Siglo Foto Cortesía

“La mayoría de las tiendas están cerradas, y las pocas abiertas ofrecen pocos productos”, dijo a EFE Saleh Abdalá, un funcionario residente en el este de la capital sudanesa, una de las áreas más castigadas por los combates y bombardeos, que se han callado en raras ocasiones desde el 15 de abril.

Abdala, como la mayoría de los funcionarios sudaneses, algunos aprovecharon la tregua, otro no pudieron, se quejó a EFE de que no ha recibido su salario, desde el inicio de los enfrentamientos entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), quienes este domingo parecen cumplir con la nueva tregua de 72 horas que entró en vigor a 06.00 hora sudanesa (04.00 GMT).

“No sé qué hacer (…) el efectivo que tengo en la mano no es suficiente para las necesidades de mi familia (…) y hoy ni siquiera encontré la medicina para la presión arterial que uso regularmente”, añadió Abdalá.

La nueva pausa, mediada por Estados Unidos y Arabia Saudí, ha permitido un notable aumento del movimiento de los habitantes por las calles de la capital, donde algunos comercios y farmacias han abierto sus puertas.

Faltan corredores humanitarios

Se ha notado también un creciente tráfico en las carreteras, incluidos los distritos del norte, oeste y el sur de Jartum, escenarios de continuos enfrentamientos y bombardeos áereos y artilleros desde el estallido de los combates.

La interrupción de las cadenas de suministros, la falta de ayuda y de corredores humanitarios, así como la creciente inseguridad ha obligado a cientros de miles de sudaneses a huir a regiones más seguras o a desplazarse a países vecinos, especialmente Egipto, Chad y Sudán del Sur.

“Nuestra fuente de sustento se detuvo y dependimos de la ayuda de familiares y amigos”, dijo a EFE Jalid Abdel Naser, otro habitante de Jartum que trabaja de artesano, y afirmó que ha salido hoy a buscar empleo debido al cese del trabajo de los artesanos durante la guerra.

Como otros miles, Naser está considerando llevar a su mujer y sus tres hijos a otra ciudad más estable del este de Sudán, tras estar “esperando ayuda humanitaria desde la primera semana de la guerra, que hemos visto todavía”.

Desplazamientos en Sudán

Ante la trágica situación humanitaria causada por los combates, así como las quejas de las agencias internacionales por falta de apoyo financiera, Arabia Saudí anunció que albergará mañana lunes una conferencia de alto nivel para abordar y anunciar compromisos destinados a apoyar la respuesta humanitaria en Sudán.

Según el Ministerio de Exteriores saudí, a esa cita acudirán delegaciones oficiales de Catar, Egipto, Alemania, la Organización de las Naciones Unidas representada por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Unión Europea y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El conflicto en Sudán ha provocado el desplazamiento interno y externo de más de 2,2 millones de personas, según las agencias de Naciones Unidas, una cifra que se añade a los 3,7 millones de desplazados internos con los que ya contaba el país, principalmente en Darfur (oeste).

Se desconoce la cifra exacta de víctimas por los combates, que se estima en unos 1.173 civiles muertos y 11.704 heridos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) que cita al Ministerio de Salud de Sudán.

