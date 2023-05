WhatsApp Plus: cómo descargar la última versión

La llegada de MSN Messenger supuso un gran cambio a nivel de comunicación online. Algo similar sucedió con una app que revolucionó el sector de la telefonía móvil. Y es que antes de que existiera WhatsApp había que pagar para intercambiar mensajes con otras personas, pero dicha app permitía hacerlo en tiempo real, de manera cómoda, sencilla y, sobre todo, gratuita.

Si bien es cierto que durante una época costó un poco de dinero, los máximos responsables de la compañía que estaban detrás de dicha app, la cual posteriormente fue comprada por Facebook, decidieron convertirla de nuevo en una aplicación cien por cien gratuita.

A pesar de su gran éxito a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica y Europa, hay que decir que no es ni mucho menos una app perfecta. Algunos usuarios afirman que, precisamente por el hecho de ser gratuita, tiene numerosas carencias. Sin embargo, hay otras aplicaciones que no cuestan dinero y, aun así, rozan la excelencia.

No es el caso de WhatsApp. Desde hace años son numerosas las características y funciones que los venezolanos echan en falta. Por suerte, hay una modificación de dicha app que satisface las necesidades incluso de los usuarios más exigentes.

Nos referimos a WhatsApp Plus. En los últimos años, esta aplicación ha adquirido una gran popularidad no solo en el territorio venezolano, sino también en otros países. Y no es para menos, puesto que como veremos más adelante, trae consigo una serie de añadidos de lo más útiles.

Disfrutar de ellos exige descargar la app y posteriormente instalarla. Tal vez creas que, al tratarse de un mod para WhatsApp, es un proceso complicado. Sin embargo, has de saber que la tarea es sencilla de principio a fin, sobre todo si te aseguras de seguir los pasos que describiremos a continuación.

Pasos a seguir

Lo primero que tienes que hacer es descargar el APK. Más allá de la fecha en la que ha sido publicada la versión que después instalarás, hay otro aspecto en el que también debes fijarte. Se trata del desarrollador que ha dado forma a la modificación en cuestión.

Hoy en día hay dos en concreto que son muy recomendables. El primero de ellos es conocido bajo el nombre de AlexMods, cuya última versión, en los momentos de escribir estas líneas, es la 17.36.

Si buscas por Internet tal vez acabes dando con otro desarrollador bastante famoso en Venezuela: FouadMods. Lo cierto es que ambos merecen mucho la pena, puesto que han sido capaces de programar unas modificaciones que, más allá de ser útiles y prácticas, destacan por ser seguras.

No podemos decir lo mismo de las versiones de WhatsApp Plus que son desarrolladas por programadores desconocidos. Para evitar problemas y descargar el APK de una fuente de confianza, no dudes en acceder a Internetastic. Allí encontrarás la versión más reciente de cualquiera de los dos desarrolladores anteriormente sacados a colación y bastará un solo clic para descargarla.

Después de descargar WhatsApp Plus llega el momento de instalarlo. No te preocupes: también es bastante fácil. Haz una backup de WhatsApp con tal de preservar los mensajes, así como los ficheros. Seguidamente dirígete a Ajustes en tu celular y ve a Seguridad para poder activar una función que es esencial con tal de poder instalar la modificación: ‘Orígenes desconocidos’.

En el directorio de Descargas deberías tener el fichero en formato APK, el cual al haber activado previamente la función que hemos mencionado en el anterior párrafo, podrás instalar sin ningún impedimento.

¿Merece la pena descargar WhatsApp Plus?

Teniendo en cuenta lo rápido, fácil y seguro que es tanto descargar WhatsApp Plus como instalarlo, es innegable que merece mucho la pena, sobre todo si se valoran los múltiples añadidos que pone a disposición de todos los usuarios de Venezuela. La lista es extensa, pero hemos querido destacar unos en concreto que probablemente llamen tu atención.

En primer lugar, es reseñable que la app pasa a ser mucho más personalizable. WhatsApp permite cambiar poquísimos aspectos, pero WhatsApp Plus ofrece infinitas posibilidades, lo cual es de agradecer. Por otra parte, permite enviar todo tipo de ficheros de casi 1 GB, aumentando drásticamente el límite de la app oficial que es de tan solo 100 MB.

Tal vez en alguna ocasión hayas querido descargar el estado de alguno de tus contactos. Por desgracia, tienes que limitarte a hacer una captura. Pero, ¿y si se trata de un vídeo? No te preocupes: con WhatsApp Plus puedes descargarte los estados de manera directa.

Si a todo lo ya comentado sumamos el hecho de permitir modificaciones de la última hora de conexión, los numerosos emojis que pasan a estar disponibles, el mayor nivel de privacidad y otras características muy beneficiosas para los usuarios, no sorprende que tantos venezolanos estén optando por descargar la última versión de WhatsApp Plus.