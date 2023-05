Christian Nodal le dirá adiós a los tatuajes de su cara

El cantante Christian Nodal le dio una gran noticia a toda su fanaticada, que se ganó múltiples comentarios con elogios para el hombre, y es que aseguró quitarse todos los tatuajes de su cara, por el nacimiento de su hija.

Tras su anuncio, Christian Nodal recibió buena critica

A través de una entrevista para el medio Lo Sé Todo Colombia, en el que dio todos los detalles del porqué se quitará todas esas armonizaciones que ha tenido en su cara.

Por su parte, Christian Nodal dijo, “pasa que me gustaría que mi hija me conozca, y conozca mi carita. Siempre hago lo que me nace del corazón, y en su momento así fue. Gracias a Dios que los tatuajes se borran”.

Asimismo, el exnovio de la cantante Belinda, dijo que incluso tendrá una tienda de tatuajes, “me gustan mucho mis tatuajes, amo los tatuajes. Voy a abrir un tatto shop en Los Ángeles también”.

Luego de lo que expresó el intérprete de ‘Adiós amor’, los internautas no dudaron en elogiar su decisión, ya que en varios comentarios manifestaron que era una “buena noticia”.

“La mejor decisión, al parecer ya está cayendo en cuenta que sí será papá”, “Debería buscar de Dios, porque el satanismo le sale por los poros”, “Amén, qué buena noticia”, “Lo felicito, un hijo te cambia la vida y la manera de ver las cosas”, “Después que uno tiene hijos, pues no es lo mismo”, fueron algunas de las impresiones.

