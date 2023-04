El delantero Kylian Mbappe, autor de uno de los tantos del París Saint Germain(PSG) ante el Lens, de la trigésima primera jornada, se convirtió en el máximo goleador de la historia del París Saint Germain en la Ligue 1, con 139 dianas.

De hecho, el atacante parisino, que abrió la cuenta de su equipo en el duelo del Parque de los Príncipes, supera el registro del uruguayo Edinson Cavani, que dejó la entidad francesa con 138 tantos en su mochila.

Máximo goleador del PSG

Mbappe lleva veinte goles y cinco asistencias en la presente temporada en la Ligue 1, uno más que el canadiense Jonathan David, del Lille, y Alexander Lacazette, del Lyon, y cinco más que su compañero de equipo argentino Leo Messi.

En otro contexto, además, se puede mencionar que el gran reto que se plantea Kylian Mbappé ahora es ganar la Liga de Campeones y tiene intención de hacerlo con el París Saint Germain (PSG), que es su club actual y con el que tiene contrato en principio hasta junio de 2025.

En una entrevista al canal France 3 emitido este miércoles 13 de abril, Mbappé señaló su objetivo cuando se le interrogó sobre cuál es la próxima etapa después de todo lo que ha logrado como futbolista: “Ganar la Liga de Campeones”.

“Ya he jugado una final, he estado en semifinales, en cuartos de final, en octavos de final. Lo he hecho todo menos ganar, sólo me falta eso. Espero que llegará lo más pronto posible”, explicó.

Y a la pregunta de dónde tiene intención de ganar la Liga de Campeones, respondió que “en el París Saint Germain. Soy parisino, tengo contrato”.

El joven delantero firmó en mayo del pasado año un contrato récord para la prolongación durante dos temporadas más, hasta junio de 2024 con opción para otra adicional, de su contrato con el equipo de la capital francesa, que este año ha vuelto a quedar eliminado en la Liga de Campeones en octavos de final por el Bayern de Múnich.

