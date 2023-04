“La noche siguiente tuve que ir a urgencias a que me inyectasen Primperan para poder cesar de vomitar”, anunció en sus redes sociales una de las jóvenes que participó en la grabación del programa MasterChef, asegurando que todas tuvieron gastroenteritis gracias a la intoxicación

Las autoridades españoles investigan el origen de la intoxicación de varios jóvenes que participaron en Master Chef El Siglo

La Conselleria de Sanidad valenciana confirmó que 44 de los comensales invitados a la grabación de la prueba de exteriores de MasterChef -rodada el 19 de enero- del Oceanogràfic de Valéncia sufrieron una intoxicación alimentaria, tal y como lo denunció una de las afectadas, que trabaja en el espacio de ocio.

En redes sociales, la joven publicó una foto con sus compañeras en la mesa durante la grabación de la prueba, asegurando que todas tuvieron gastroenteritis: “La noche siguiente tuve que ir a urgencias a que me inyectasen Primperan para poder cesar de vomitar”. “Perdí cinco kilos en tres días”, añadió en el texto, en el que también denuncia que desde enero “ni siquiera han tenido la decencia” de escribir para pedir disculpas.

Sin embargo, la productora a cargo del programa, Shine Iberia, publicó este martes un comunicado en el que aseguran lamentar “mucho la indisposición que manifestaron algunos de los comensales que asistieron a la grabación”. “Se trata de un caso de intoxicación absolutamente excepcional en estos 11 años de MasterChef”, dijo.

“En el exterior de Valencia los alimentos fueron analizados en origen con resultados positivos y se garantizó su trazabilidad en todo el proceso, tal y como se informó y documentó a las autoridades sanitarias competentes cuando tuvimos conocimiento de los hechos”, zanjan.

También te puede interesar: El Gobierno de EE.UU. apela la orden judicial contra la píldora abortiva

El culplable: un menú basado en el marisco

En la prueba celebrada en el Oceanográfic, los equipos prepararon un menú planteado por la chef local Rakel Cernicharo. La base del menú era el marisco, y que este era un homenaje al océano. A la par, el programa aprovechó para homenajear a los trabajadores de la institución, un total de 120, que ese día libraban.

El menú consistía, además, en un “viaje a la India”. Así, con una mezcla de especias y otros elementos de la cocina hindú, ante los comensales desfilaron platos con ostra, almeja o lubina, entre otros. Aún se desconoce qué alimento provocó la intoxicación en MasterChef.

Sanidad Pública investiga el caso

La joven que sacó a la luz los problemas de salud causados por asistencia al programa ha explicado que Salud Pública les llamó a ella y sus compañeras “para investigar lo sucedido”, pero la cosa “no llegó a nada”.

Desde la Conselleria de Sanidad especificaron que fueron un total de 44 personas las que se intoxicaron durante la grabación del episodio, y que los síntomas que presentaron fueron los propios de una gastroenteritis, es decir, vómitos y diarrea.

Aseguran que el departamento de Sanidad valenciano llevó a cabo unos días después del suceso un estudio de contactos, tras recibir una primera notificación de que se habían producido intoxicaciones. Fruto de este estudio, se conoció que el número de personas afectadas, 44, aunque no si estas habían tenido que ser atendidas en centros de salud o no, ni qué alimento fue la causa del contagio, ya que habían pasado días desde el evento y ya no había alimentos que analizar.

Asimismo, explicaron que el Ministerio de Sanidad recibió la notificación sobre este, al departamento de Salud Pública, que fue el que coordinó todas las gestiones con el programa e hizo otras averiguaciones.

Por su parte, desde el Oceanogràfic aseguran que acogieron el evento “como cualquier otro” y que las instalaciones fueron “un mero contenedor”, sin relación alguna con la comida que se preparó.

ElSiglo Información Globovisión