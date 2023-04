El papa recuerda a las madres de los soldados ucranianos y rusos fallecidos

El papa Francisco recordó hoy a las madres de los soldados ucranianos y rusos, caídos en la guerra, “son madres de hijos muertos, recemos por estas madres”, dijo, durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

FOTO:CORTESÍA

Francisco se refirió “a todas las víctimas de los crímenes de guerra” y pidió a Dios “que se conviertan los corazones de todos”.

“Y no olvidemos rezar por los mártires ucranianos”, concluyó, en sus llamamientos finales.

Pero también agregó: “Mi pensamiento va a las madres de los soldados ucranianos y rusos caídos en la guerra, por todas las madres de hijos muertos, recemos por estas madres”.

En una reciente entrevista a los medios vaticanos, el papa había declarado: “Me duele ver a los chicos muertos, tanto rusos como ucranianos, no me importa, me duele que no regresen”.

Mientras que en el ángelus del 19 de marzo, el papa pidió de nuevo rezar “por el martirizado pueblo ucraniano que sigue sufriendo los crímenes de la guerra”.

María como las madres de los soldados ucranianos y rusos

Francisco habló pausadamente, recordando la muerte de Jesús e invitando a contemplar lo sucedido en el Calvario y a acudir a la figura de María, que recuerda la de tantas madres que han perdido a sus hijos, en particular las de los soldados sin vida en el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Madres que el Papa mencionó varias veces con dolor y solidaridad.

EFE