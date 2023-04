Miggy Celebration Weekend será en septiembre

La temporada 2023 es la última para el venezolano Miguel Cabrera y los Tigres de Detroit no quiere que pase de manera desapercibida, es por eso que anunciaron este lunes que el Miggy Celebration Weekend ya tiene fecha.

Cabrera ya comenzó a recibir homenajes durante la primera serie de la temporada

Este Miggy Celebration Weekend se realizará el fin de semana del 29 de septiembre al 1 de octubre en el Comerica Park, cuando los Tigres de Detroit reciban a los Guardianes de Cleveland en una serie de tres juegos.

Una carrera de leyenda

El Miggy Celebration Weekend está hecho para celebrar y honrar la carrera de uno de los mejores peloteros que ha jugado en el béisbol de las Grandes Ligas, querido por toda la comunidad, sobre todo en la ciudad de Detroit.

Miggy está jugando su temporada número 16 con el uniforme de los Tigres de Detroit, de las 21 que lleva las mayores, estuvo las primeras cinco con los Marlins de Florida (hoy Marlins de Miami), ganando un anillo de Serie Mundial en 2003.

El nativo de Maracay, estado Aragua, Venezuela, ha conectado 3090 imparables en su carrera, 608 dobles, 507 cuadrangulares y ha remolcado 1848 carreras, entrando en los libros de historia de la Major League Baseball.

Miggy Celebration Weekend

Ese fin de semana será uno de los tantos homenajes que recibirá Miguel Cabrera por su año de retiro, a pesar de que el propio pelotero ha dicho en reiteradas oportunidades que no quiere ningún tipo de celebraciones porque está enfocado en ayudar a los Tigres a conseguir la clasificación a los playoffs, “lo único que quiero es que el equipo gane más partidos y clasifique a los playoffs” le comentó al periodista Enrique Rojas.

“No he pensado mucho sobre lo que haré después del retiro, pero me gustaría seguir en el ambiente del béisbol. No como coach, pero sí algo parecido a lo que está haciendo Albert Pujols con los Angelinos” indicó el bateador designado, quien fue el capitán de la selección de Venezuela en el último Clásico Mundial de Béisbol.

Adam Duvall y C.J. Cron fueron los jugadores de la semana en MLB

El jardinero de los Medias Rojas, Adam Duvall, y el primera base de los Rockies, C.J. Cron, fueron nombrados los Jugadores de la Semana en las Ligas Americana y Nacional, respectivamente, presentados por Chevrolet.

En la primera e histórica serie de Boston contra Baltimore, Duval bateó .571 con tres dobles, un triple, dos jonrones, ocho empujadas y seis anotadas en los tres partidos. Tuvo slugging de 1.357 y porcentaje de embasarse de .600.

Duvall le puso un toque especial a su gran fin de semana el sábado, cuando conectó un cuadrangular de oro frente a los Orioles en la novena entrada, partido en que dio cuatro hits y dos jonrones.

De su parte, Cron tuvo promedio de .467 con dos dobles, tres vuelacercas, siete impulsadas y tres anotadas en los cuatro juegos de los Rockies contra los Padres.

Registró slugging de 1.200 y porcentaje de embasarse de .529.

Para Duvall, es la primera vez en su carrera en que es reconocido como Jugador de la Semana. Para Cron, es la segunda.

