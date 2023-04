Las actividades en conmemoración a la Semana Mayor dieron inicio durante el fin de semana en la parroquia San Luis Rey de Villa de Cura, municipio Zamora, dando pie a una de las tradiciones más emblemáticas de la entidad, la veneración al Santo Sepulcro.

Yoscar Ortega, diácono parroquial

Al respecto, Yoscar Ortega, diácono parroquial de dicha jurisdicción, mencionó que fueron días de ardua labor y preparación tanto espiritual como de logística para que todo esté en orden durante estos días de renovación y fe cristiana.

“Desde el inicio de la Semana Santa las actividades han sido muy asistidas por la feligresía. Estamos teniendo eucaristías todos los días a las 7:00 am y a las 6:00 pm”, informó.

Asimismo, destacó que para este miércoles se espera una jornada distinta, cuando la imagen del Nazareno salga a recorrer las calles de Villa de Cura como cada año, “para este día tenemos misa a las 7:00 am, 9:00 am, 11:00 am y 6:00 de la tarde, cerrando con la procesión junto a los fieles devotos”, resaltó.

Señaló que para el día viernes se espera una jornada larga, ya que se llevará a cabo una de las tradiciones más importantes del país, donde miles de devotos acuden como cada año a venerar a su Santo.

La Parroquia ya cuenta con un cronograma de actividades para toda la semana

“Nuestro templo ha estado bastante concurrido en lo que va de la Semana Santa de personas que se acercan durante el día a rezar, orar, a pagar sus promesas ante cada una de las imágenes que ya se encuentran aquí”, afirmó.

SEGURIDAD Y LOGÍSTICA

Por otra parte, el diácono de la parroquia San Luis Rey de Villa de Cura, declaró que han contado con el apoyo de todos y cada uno de los organismos de seguridad de la municipalidad, gracias a la labor de la alcaldesa Anahís Palacios.

“Previamente hemos llevado a cabo algunas reuniones, donde se coordinó todo el sistema de seguridad y logística para garantizar el resguardo de nuestra feligresía. Contamos con el respaldo de la Policía Municipal, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil y la Guardia Patrimonial que hace la custodia del templo y de cada una de las imágenes que se encuentran en la parroquia”, agregó.

Finalmente hizo un llamado a toda la feligresía eclesiástica de la entidad a seguir participando en cada una de las actividades durante esta Semana Santa, con el propósito de que renueven su fe y continúen recibiendo el amor de Dios.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo