Muchos de los habitantes del municipio José Félix Ribas manifestaron no aguantar más las consecuencias de los constantes incendios forestales en La Victoria.

Los incendios están a la orden del día

A la luz de lo expresado por quienes se consideran afectados, este 2023 el panorama de quema es más fuerte, tanto, que un día normal por el centro de la ciudad de La Victoria está marcado no sólo por la calima, sino por las cortinas de humo que se esparcen por todos lados.

La quema nos está consumiendo

“De verdad estas últimas semanas han sido verdaderamente tediosas, la quema nos está consumiendo, no hay un minuto del día que veas hacia una montaña y no se esté quemando, de verdad no sé qué pasa, pero ya el humo está llegando hasta el centro. Imagínense como están las zonas cercanas a las montañas o terrenos vacíos”, mencionó Liliana Flores.

Las partes altas de las comunidades son las más afectadas

El señor Ricardo Villegas, comerciante de la avenida Victoria, agregó: “Yo había visto el ambiente bastante nublado, gris, parecía que iba a llover, pero es humo de la quema y comencé a incomodarme, pero no tenía a quien recurrir. No obstante hoy fue la gota que derramó el vaso, porque de un momento a otro comenzó a incendiarse un terreno baldío que está en toda la avenida, nuestros negocios se llenaron de humo, nos tuvimos que salir y bueno más de una señora estaba asfixiada, de verdad fue un poco tedioso”.

Llamado a las autoridades

Guillermo Gutiérrez, quien se encontraba en una entidad bancaria en la avenida Victoria, cuando se registró el incendio dijo: “El banco es un lugar cerrado y cuando se comenzó a quemar eso, lo que nos agarró fue la humadera, me tuve que salir y tratar de irme hasta donde no me llegara el humo, pero era imposible, porque eso se dispersó por todo el centro y donde no, llegaba el olor, era fuerte. Este es un tema que las autoridades tienen que tomar en cuenta”.

El incendio del terreno de la avenida Victoria

Por su parte, Roxana Pernía, habitante de la parte alta de El Cementerio aseveró: “Los incendios forestales nos están consumiendo aquí en La Victoria, por mi casa es horrible, yo que soy alérgica no salgo de una gripe y las autoridades no dicen nada, porque uno sabe que el sol está fuerte y que el vidrio puede ocasionar incendios, pero tantos, hay tiene que haber algo más, por eso exhorto a los funcionarios de los entes competentes a verificar qué es lo que está pasando y si son personas, que tomen las debidas sanciones”.

Tomando en cuenta este panorama, los ribenses hicieron un llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto, al mismo tiempo que instaron a la población a tener conciencia y cuidar el ambiente, pues este tipo de acciones afecta a muchas personas y además ocasiona daño al ecosistema.

DANIEL MELLADO | elsiglo