Lionel Messi ganó The Best por segunda vez en su carrera

Lionel Messi, se presentó una vez más en la gala de The Best, esta vez para ganar el premio que entrega la FIFA al mejor jugador del mundo por lo que demostró el año pasado. Y el ejemplo más claro es la tan anhelada consagración de la Pulga en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina.

“Me hacen poner más nervioso de lo que estoy. Es un placer volver a estar acá, entre los tres mejores. Mbappé y Benzema tuvieron un año grandísimo. Quiero agradecer a mis compañeros, hoy estamos acá con Scaloni y el Dibu Martínez en representación de ellos. Esto es un reconocimiento al grupo por todo lo que hicimos. Este año fue una locura para mí, haber conseguido mi sueño después de tanto pelearlo, buscar e insistir”, declaró Lionel Messi.

Y agregó: “Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden conseguir. Yo gracias a Dios lo pude obtener. Por último, quiero agradecer a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido ese momento tan hermoso que va a quedar de por vida en el recuerdo. Les mando un beso grande a mis hijos que están mirando y vayan a dormir ya”.

El MVP del Mundial de Qatar 2022

Lionel Messi también formó parte del 11 ideal de la FIFA- compitió en la terna con dos franceses: Kylian Mbappé, su compañero del PSG, y Karim Benzema, el delantero de Real Madrid que venía de ganar el Balón de Oro, que no es el mismo premio, sino que se trata del que entrega la revista francesa France Football, que ya coronó a Leo en siete oportunidades.

Sobraban los motivos en París para que Messi sea elegido una vez más como el mejor futbolista del mundo, pero a decir verdad hay uno que no tenía discusión: el capitán argentino fue el MVP del Mundial de Qatar 2022, que todavía está fresquito en la memoria del mundo futbolero. El nivel de Leo, autor de siete goles, cuatro de penal, fue decisivo para que la Selección Argentina conquiste la tercera estrella de su historia después de 36 años de espera (las anteriores habían sido en 1978 y 1986).

Segundo The Best

Y fue así como Messi consiguió su segundo The Best para cerrar un cuatro de cuatro en Francia (Scaloni, Dibu Martínez y la hinchada argentina ganaron en sus ternas), tras haberlo ganado en 2019, cuando compartió terna con Cristiano Ronaldo y Virgil Van Dijk.

En aquella oportunidad se había consagrado campeón de La Liga de España con Barcelona y en total de la temporada había marcado 51 goles en 50 partidos disputados. El premio, que se entrega desde 2016, fue ganado también por Cristiano (2016 y 2017), Luka Modric (2018) y Robert Lewandowski (2020 y 2021).

De no estar nominado al Balón de Oro a quedarse con The Best

La Pulga había sido el gran ausente en la otra premiación destacada del mundo del fútbol: a mediados del año pasado, el rosarino no fue incluido ni entre los candidatos al galardón que entrega la revista France Football, que premia según las temporadas europeas que van de agosto a julio. A diferencia del Balón de Oro, la entrega del The Best viene siendo en las últimas ediciones entre diciembre y enero, como en esta oportunidad donde el último mes del año pasado estuvo ocupado de lleno con el Mundial y los festejos posteriores.

Cómo fue el 2022 de Lionel Messi, ganador del premio The Best

A nivel clubes no arrancó bien el año para la Pulga, que con el PSG se quedó afuera de la Copa de Francia en enero, tras caer por penales ante el Niza en octavos de final. Semanas más tarde, los parisinos sufrieron la dolorosa eliminación en octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid, tras haber estado arriba 2-0 en la serie en el entretiempo del partido revancha. Sobre el final de la temporada, Leo fue parte del título que sí pudo ganar el PSG: la Liga de Francia, donde terminó con 15 puntos de ventaja por sobre el Marsella.

Pero lo que verdaderamente pesó en el año de Leo fue su andar en la Selección Argentina: jugó las primeras fechas FIFA en el cierre de las Eliminatorias para el Mundial estando ya clasificado a Qatar 2022, a mitad de año levantó la Finalissima en Wembley, tras haberle ganado como vigente Campeón de América la final a Italia, que era el campeón de Europa, y sobre el final del año llevó a la Argentina a alzar su tercera Copa del Mundo con siete goles en siete partidos y un nivel altísimo, a pesar de sus 35 años.

Benzema y Mbappé, los competidores de Messi en el premio The Best

Benzema venía de ganar el Balón de Oro por su gran temporada con Real Madrid, donde fue decisivo en la recta final de la Champions League que alzó el Merengue. Sin embargo, el francés pagó caro su ausencia en el Mundial a raíz de una lesión en los días previos al debut que lo dejó afuera de la competencia.

En cuanto a Mbappé, fue el máximo goleador del Mundial y gran artífice de que Francia llegara la final, donde incluso tuvo una histórica actuación en la que marcó tres goles para llevar la definición a los penales. Si desde los 12 pasos la cosa hubiese sido distinta, quizás habría sido el máximo candidato, pero a fin de cuentas Kylian tuvo que ver cómo Messi se quedó con la Copa del Mundo.