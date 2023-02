Para una dieta balanceada es fundamental la presencia de verduras y hortalizas en nuestro organismo, y eso está presente en los habitantes del municipio Sucre, estado Aragua, quienes caminan varias cuadras diariamente para buscar los mejores precios de estos productos para alimentarse adecuadamente.

Papa, tomate y cebolla es lo más solicitado-foto cortesía



En este sentido, Xiomara Sabaneta, quien reside en uno de los sectores de esa jurisdicción, tuvo que trasladarse hasta el centro de Cagua para adquirir las hortalizas frescas para el consumo de ella y sus seres queridos.



“Hay que caminar para encontrar buenos precios, porque realmente la situación económica agobia bastante”, manifestó.



Sabaneta iba buscando en los puestos revisando cada artículo, para escoger los mejores y prepararlos en los platillos de su dieta diaria. “Las papas están a buen precio, el tomate lo tienen un poco barato, por lo menos en el local que estoy ahorita cercano a la plaza Sucre, venden económico”, aseguró.



Manuel César rectificó lo dicho por Sabaneta y otros consumidores, quienes deben comparar precios entre varios locales, para llevarse la mayor cantidad de productos que puedan.

Manuel César-foto cortesía



“Comprar verduras aquí es más económico que en Maracay, eso te lo aseguro”, aseveró el ciudadano.



César hizo un mercado aproximado de Bs. 150, en donde llevó aproximadamente un kilo de papa, tomate, pimentón, entre otras hortalizas para preparar la comida por lo menos para tres días. “Uno camina y encuentra, y así tenemos que hacer todos los días para que el dinero nos rinda”, agregó.



Para finalizar, Rodolfo Torres comentó que viene desde Villa de Cura para comprar hortalizas, ya que donde vive no hay una regulación de precios. “Definitivamente venir a Cagua es mejor, en Zamora no hay fiscalización, no hay control, haciendo cuesta arriba poder comprar allá”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo