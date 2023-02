Manuel “Manny” González, primer umpire venezolano en llegar a las Grandes Ligas presenció el partido final de la Serie del Caribe “Gran Caracas 2023” entre Leones del Caracas y Tigres del Licey. Para el diario elsiglo y sigloTV ofreció sus impresiones sobre el clásico caribeño y aspectos de su carrera profesional.

El árbitro conversó para elsiglo TV

Luego de trece años fuera del país, el ampáyer criollo regresó a Venezuela. “Estoy radicado en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, toda mi familia está radicada allá y venir para acá es muy impresionante”, destacó, haciendo referencia a los estadios donde se realizaron los encuentros del evento, el Monumental Simón Bolívar y el Forum de La Guaira.

“Las respuestas que han dado los fanáticos es increíble, es lo que nos merecíamos, es lo que se merecen todos los venezolanos, es tener estadios así, como por ejemplo este, el nombre le queda espléndido, el Monumental, porque está a nivel de cualquier estadio de Grandes Ligas”, apuntó el oriundo del estado Carabobo, que contrajo matrimonio con una joven tachirense.

Serie del Caribe

Tuvo palabras de reconocimiento hacia la organización del torneo, así como a todos los entes involucrados en el desarrollo de la Serie del Caribe.

“Estoy orgulloso por todo lo que han hecho, no hay palabras para describir todo esto, estoy feliz de estar en mi país; todo lo que se ha dado aquí es clase A1, esto está excelente, un nivel súper impresionante”, puntualizó.

“Todo se ha portado a la altura, desde el nivel de los equipos y el nivel del arbitraje, todo se ha portado a la altura”, enfatizó González, el pionero entre los árbitros venezolanos en las Mayores.

De su trabajo en la MLB, señaló que viene saliendo de lesiones en las últimas dos temporadas, por lo que está trabajando en la parte física.

González debutó en Grandes Ligas en el 2010

Anunció que no estará en el Clásico de Béisbol este año. “Voy a estar en spring training, tratar de ponernos a tono, para seguir escalando posiciones, trabajar la temporada regular, después entregarnos a los playoffs, ya que en los últimos dos años no he estado en los playoffs por lesiones”, recalcó el umpire, que debutó en la MLB en el 2010.

“Quiero mantenerme saludable para estar en los playoffs”, subrayó González.

El umpire venezolano

El umpire venezolano destacó que en las Grandes Ligas tienen buena impresión del arbitraje de los venezolanos. “Ya somos cinco con experiencias en las Mayores, tres a tiempo completo contratados por la Major League Baseball, el nivel es gigante de los ampáyers venezolanos y de eso se habla en Latinoamérica, en los EEUU y en diferentes sitios sobre ese tema”, aseveró.

Dijo que en estos momentos hay diez árbitros en el sistema de ligas menores y que posiblemente este año ingresen dos más.

“Venezuela es el país con más árbitros en las ligas menores, después de los Estados Unidos y eso habla, da una lectura del nivel que se da en nuestro país, de lo que está creciendo el arbitraje en Venezuela”, puntualizó.

Las puertas están abiertas en la MLB para los umpires criollos, expresó “Manny” González. “La dicha divina de haber llegado a Grandes Ligas, como el primer venezolano, permite que otros más tengas esa posibilidad, ya no somos uno, dos, ya somos cinco y con mucho esfuerzo y trabajo, otros tendrán esa oportunidad”, acentuó el carabobeño.

La lista de árbitros bigleaguers es la siguiente: Manuel González (Carabobo), Carlos Torres (Lara) Edwin Moscoso (Aragua), David Arrieta (Zulia) y José Navas (Lara).

HBRI. | elsiglo