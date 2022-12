Villacuranos no pierden la esperanza de realizar la cena navideña

Faltando sólo horas para recibir la navidad y los villacuranos siguen trabajando para completar los ingredientes para preparar los diversos platillos para la cena navideña, ya que muchos prefieren no darse por vencidos y celebrar humildemente esta fecha tan esperada.

José Alvarado



José Alvarado fue una de las personas que decidió seguir adelante con las tradiciones navideñas, recorriendo los comercios en la búsqueda de los productos más económicos para realizar las hallacas, todo esto para no dejar que la situación económica empañe el verdadero significado de la navidad.



“Hay que seguir en la lucha, no podemos darnos por vencidos, nosotros pusimos nuestro arbolito para seguir con el espíritu navideño y el dólar no puede afectar nuestras tradiciones, así sea de poquito, pero hay que seguir adelante”, expresó Alvarado.

Manuel Ramírez



Por su parte, Manuel Ramírez prefiere ver la navidad como una época llena de espiritualidad, así que, aunque ha sido muy difícil comprar todo lo necesario para la celebración, insistió en que los venezolanos no pueden perder la fe de que las cosas algún día pueden cambiar y de que podrán salir de la crisis que están afrontando.



“Este año se puso difícil, sobre todo cuando dependes de una pensión, pero reunirse con la familia, los nietos, eso no tiene precio, así que hicimos el esfuerzo y entre todos aportamos un poquito y cuando menos lo pensamos ya teníamos las hallacas hechas”, comentó Ramírez.

Ligia Vega



Para Ligia Vega el panorama es totalmente distinto, pues asegura que en su casa no habrá cena, sin embargo hizo el esfuerzo de decorar su casa con adornos guardados desde hace muchos años y se dedicó a la compra del regalo del Niño Jesús para su nieto de un año.



“Fui al mercado y los precios dan miedo, estamos sobreviviendo, ahorita tengo que comprar un medicamento para mi nieto y no creo que tengamos presupuesto para una cena, antes uno decía, me tocará comer pasta y caraota, pero ahora ni siquiera eso, lamentablemente no podré hacer nada”, puntualizó Vega.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo