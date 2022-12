La familia del periodista Grant Wahl finalmente reveló la causa de la muerte del informador deportivo, quien perdió la vida tras desplomarse en un estadio mientras cubría uno de los partidos del Mundial de Qatar.

A través de un comunicado, su esposa, la doctora Céline Gounder, explicó que Wahl falleció debido a un aneurisma que había ido creciendo lentamente en el cuerpo de su esposo.

“Grant murió debido a la ruptura de un aneurisma de aorta ascendente, no detectado, de crecimiento lento con hemopericardio”, escribió la viuda en el blog del periodista. “La presión en el pecho que experimentó momentos antes de su muerte pudo haber sido el inicio de los síntomas. Ninguna cantidad de primeros auxilios o reanimación lo podrían haber salvado”.

Además, enfatizó que su muerte no fue debido a COVID-19, como se había especulado.

“Su muerte no estaba relacionada con la COVID-19. Su muerte no estaba relacionada con su estatus de vacunación. No hay nada perverso sobre su muerte”.

Gounder aseguró que el cuerpo del periodista llegó a Estados Unidos desde Qatar el pasado 12 de diciembre,gracias a la mutua colaboración entre diferentes agencias de ambos países, especialmente el Departamento de Estado de Estados Unidos, la FIFA, la organización de fútbol de Estados Unidos y la aerolínea American Airlines.

Agregó que tras su llegada, se le realizó una autopsia en la oficina del médico forense de Nueva York, quien reveló la causa de muerte y disipó las especulaciones de su hermano Eric Wahl, quien en un primer momento sospechó de una mano criminal detrás de la muerte del periodista, que había sido crítico con los organizadores del Mundial.

Luego de darse a conocer la causa de muerte, Eric corrigió sus declaraciones y expresó que ya no sospechaba que hubiera nada turbio.

Grant falleció mientras cubría el encuentro entre Argentina y Holanda.

“Mientras el mundo conocía a Grant como un gran periodista, nosotros lo conocimos como un hombre que abordaba el mundo con sinceridad y amor. Grant era un increíble, empático, dedicado y amoroso esposo, hermano, e hijo, que era nuestro más grande compañero y fanático”, expresó su esposa. “Siempre valoraremos el regalo de su vida. Compartir en su compañía era nuestra más grande fuente de amor y alegría”.

