Las hallacas están en “pico de zamuro” estas navidades

La cartera de los ciudadanos del eje Este del estado Aragua, los últimos días nuevamente se ha visto afectada, luego que se disparara el valor del dólar paralelo en Venezuela, lo que trajo consigo el incremento en los precios de los productos básicos, como lo es la harina precocida.

Ciudadanos esperan que la situación con los altos costos sea solucionada

Y es que para nadie es un secreto que el aumento del costo de la divisa, como hace algún tiempo se registró, desestabilizaría un poco la economía del país. Sin embargo, el abismal cambio según los ciudadanos alcanzó un tope, ya que los dejó con la elaboración del plato navideño a medio andar, pese a que la mañana de este martes la moneda extranjera registró una disminución en su cifra.

Ante este panorama alcista, el equipo reporteril del diario elsiglo realizó un recorrido por las principales áreas comerciales de los municipios Ribas, Revenga, Bolívar y Tovar, para indagar los precios que experimenta el principal producto para elaborar arepas y demás platos tradicionales, consiguiéndose la misma en 24,00 y 30,00 bolívares, dependiendo del negocio.

Con respecto al tema, la señora María Torrealba manifestó su descontento con las cifras que están experimentando los productos de primera necesidad, a consecuencia del alza del dólar que no está avalado por las autoridades venezolanas.

María Torrealba

“Yo soy una persona que gana salario mínimo de 130,00 bolívares y con esos precios que he visto, ya la alegría de la Navidad comienza a disiparse, porque lo que uno tenía en cronograma para hacer sus platos navideños quedó atrás, ya que es necesario tener para las tres comidas. De verdad es preocupante ver como una página paralela pueda hacer tanto daño, a Dios gracias que los entes gubernamentales hicieron lo suyo y hoy bajó un poco, pero los comerciantes se las están arreglando para cobrar lo que dice el BCV, pero subir precios en bolívares, son muy pocos los que se están ajustando”, mencionó.

De la misma forma, Zome Mijares agregó: “Los precios no sólo de la harina de maíz, sino de todos los productos desde hace ya algunos días, están demasiado exagerados en los comercios, parece ser que no están trabajando acorde a lo que está establecido por el Ejecutivo nacional, o por lo menos en Ribas. Es imposible que uno nuevamente deba reajustarse a una nueva realidad, donde nos cobran todo a dólar paralelo y nosotros ganamos en bolívares. En mi caso, los últimos días he peregrinado buscando la economía y compro de a poco lo necesario, sin embargo la harina precocida es indispensable, porque de ahí sacamos varias comidas y debemos tratar de hacer nuestro sacrificio, entre tanto se resuelve algo”.

Zome Mijares

Por su parte, Yainnet Alejandra Mesa dijo: “El poder adquisitivo que tenemos en la actualidad no nos da la base para todo lo que ameritamos comprar y los precios que se están viendo. Nuevamente estamos sujetos a dejar de adquirir cosas, para poder comprar un poquito de comida y eso al parecer no les hace ruido a las demás personas, porque al final los comerciantes, somos nosotros mismos y nos dejamos guiar por un dólar, que no sabemos ni quien lo maneja. Yo de verdad que me tendré que arropar hasta donde me llegue la cobija como muchos y lo peor es que todo lo hacen en diciembre, una época donde todos planificamos para pasarla bien y compartir en familia”.

Yainnet Alejandra Mesa

En resumidas cuentas, los habitantes esperan que las autoridades pongan mano dura a los comerciantes y distribuidores, para que así cumplan lo establecido por ellos. Asimismo, destacaron que la disminución del precio de la divisa paralela no trajo mayor cambio con respecto a los costos que se vieron desde hace aproximadamente 15 días.

DANIEL MELLADO | elsiglo