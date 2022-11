El miedo y el dolor siguen latentes en Las Tejerías

Los distintos organismos de seguridad del Estado se mantienen desplegados en el municipio Santos Michelena del estado Aragua, tras cumplirse un mes del deslave que enlutó al pueblo de Las Tejerías, quienes hoy día mantienen latente ese duro golpe que les cambió la vida en un abrir y cerrar de ojos.

Continúan las labores de las maquinarias

Los cuadrilleros y maquinarias continúan con las labores de remoción de escombros en los sectores afectados, rellenando el terreno cercano a la quebrada Los Patos, que fue la principal en desbordarse y ocasionar grandes daños.

Los escombros ya fueron removidos de la quebrada Los Patos

Por otro lado, en la Zona Industrial que resultó severamente afectada, aún se mantienen los trabajos de limpieza y recuperación, mientras que el Gobierno nacional anunció como parte de la “Operación Renacer”, una ayuda a las más de 30 empresas que reportaron pérdida total.

EL DOLOR SIGUEN LATENTE

A poco más de un mes de aquel fatídico 8 de octubre, la angustia y el dolor por parte de los habitantes de Las Tejerías se mantiene latente, pues aunque lo material se recupera, perder a un ser querido es una huella que jamás se borrará.

Poco a poco se reflejan los daños en las viviendas

Miriam Marrero, afectada, recuerda aquella noche como “una pesadilla”, cuando la avalancha se llevó su hogar, dejándola sólo con lo que traía puesto.

“Es duro, aún estamos sin palabras. No es fácil perder todo, algunos perdieron su hogar, sus pertenencias, otros perdimos familiares, yo por ejemplo perdí a 5 miembros de mi familia, no ha sido fácil, pero aquí seguimos, con ganas de seguir adelante”, dijo.

Miriam Marrero

Asimismo, destacó que el apoyo por parte de las autoridades y de todo el pueblo en general ha sido excepcional, ya que desde el día uno han estado atentos a las necesidades de los afectados.

“Desasistidos no hemos estado, gracias a Dios, las ayudas siguen llegando, ha sido una solidaridad única con nosotros los afectados. En cuanto al trabajo en todo el sector se ha visto un cambio grande en muy pocos días, no hay tanto escombros como había antes y la maquinaria sigue trabajando”, indicó.

“LA TRAGEDIA NOS MARCÓ”

Por su parte, Zoraida Rengifo relató al equipo periodístico de elsiglo que vivió horas de angustias durante el deslave, puesto que presenció como el agua arrastraba a las personas que se encontraban dentro de sus viviendas.

“Nosotros tuvimos que correr porque se reventó un poste y comenzó a echar candela, tuvimos que salir hacia la vía. El agua se metió hasta el patio de mi casa, gracias a Dios no pasó a mayores, pero es doloroso ver como a los vecinos los afectó de una manera trágica”, acotó.

Zoraida Rengifo

Comentó que todos los vecinos del callejón La Quebrada tuvieron que abandonar sus casas por algunos días, temiendo a un deslizamiento de tierra ante los recientes acontecimientos.

“Fue una angustia tremenda el no saber cómo está tu familia, estábamos con los nervios de punta. No sabíamos la magnitud del deslave hasta el día siguiente que amaneció y pudimos visualizar la gran tragedia”, aseveró.

PERSISTE EL MIEDO ANTE LAS LLUVIAS

Los vecinos de las zonas afectadas en Las Tejerías tratan en la medida de lo posible recuperase de lo vivido ya hace un mes, sin embargo, el miedo persiste ante la amenaza de lluvias en la región.

Alejandrina Romero, vecina de la zona, teme a que un nuevo aguacero provoque un deslave de igual o mayor magnitud, por lo que ante la amenaza de lluvia en la zona se mantiene atenta.

“Desde que ocurrió la tragedia muy poco hemos dormido, desde hace algunos días hay amenaza de lluvias en Las Tejerías, anoche relampagueó mucho, nos quedó ese trauma, esperemos que no siga lloviendo”, apuntó.

Alejandrina Romero

De igual modo, agradeció el despliegue por parte de las fuerzas de seguridad, pues la tranquilidad y el resguardo se respira desde hace algún tiempo en los sectores de Las Tejerías.

SIGUE LLEGANDO AYUDA

La solidaridad y humanismo siguen estando presentes en el municipio Santos Michelena, puesto que hasta el día de ayer las ayudas por parte de las organizaciones privadas y gubernamentales continuaban llegando a Las Tejerías, las cuales según los habitantes, no han cesado desde aquel día.

Víctor Ascanio, residente del sector Castor Nieves Río, aseguró que la atención por parte de los organismos regionales y municipales ha sido excelente, a tal punto que a un mes del deslave siguen siendo atendidos en diversas áreas.

“La ayuda sigue, los trabajos con maquinarias continúan en algunas zonas. Las autoridades se han reunido con nosotros y hemos hablado sobre una reubicación, algunos vecinos permanecen en refugios, otros con sus familiares, el resto estamos acá, tratando de rescatar lo poco que nos quedó”, informó.

Víctor Ascanio

Recalcó que como afectados entienden que la solución no es de un día para otro, no obstante, pidió que no los dejen solos en la reconstrucción del pueblo que quedó devastado por las lluvias.

“Nosotros nos hemos organizado en la limpieza y remoción de escombros, estamos a la espera de algunas carretillas y un cisterna, hemos recibido la visita de La Cruz Roja, de fundaciones y otras organizaciones, es bueno saber que no estamos solos”, finalizó.

Los vecinos se suman a los trabajos de limpieza

EMPRESAS BUSCAN RENACER

Durante un recorrido realizado por el equipo reporteril de elsiglo por la Zona Industrial de Las Tejerías, se pudo constatar los avances en cuanto a la recuperación de las empresas que conforman este importante parque industrial.

Según el balance de las autoridades, al menos 34 empresas se vieron afectadas en distintos grados, por lo que 23 están en proceso de recuperación y las otras 11 cuentan con afectaciones de gran magnitud.

Comenzaron las labores de limpieza en las empresas

En este sentido, se espera que con el apoyo de las autoridades se siga avanzando en la recuperación del motor industrial en la región, el cual se vio severamente afectado por el deslave.

Se supo que a pesar de los daños, las empresas mantienen el pago de nómina y la atención psicológica para sus trabajadores

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo