Britney Spears asegura que su padre intentó matarla

Britney Spears causó revuelo en las redes sociales tras compartir una serie de nuevas declaraciones que sorprendió a muchos de sus fanáticos.

“Realmente sentí que mi papá estaba tratando de matarme”, aseguró Britney Spears | Foto Cortesía

La artista afirmó que en su juventud vivió un pasado muy oscuro por culpa de su padre, cuando estaba pequeña su papá la intentaba matar a diario. La denuncia fue compartida en su cuenta oficial de Twitter, en la que sin «creer en nadie» compartió con su fanaticada los audios en la que recordó esos malos momentos.

«Estoy bien. Estoy viva. Lo más difícil es saber que solo estaban siendo malos y que realmente sentí que mi papá estaba tratando de matarme. Y espero que arda en el maldito infierno», compartió Spears.

Es por eso, que la ganadora de varios Grammys también recordó su tiempo en la clínica cuando le realizaron varios exámenes para ver todo lo que le había ocasionado su padre.

«Todo esto no tenía sentido, Todo el asunto no tenía sentido. No entendí el aislamiento, las enfermeras, los exámenes de sangre, la comunicación constante», aseguró la estrella el pop.

No obstante, la cantante afirmó que le tiene rencor a su padre por lo que le hizo, y aseguró que su deseo es quitarle todo lo material que tiene. «Mi deseo es llevar a mi padre a un lugar, quitarle su auto, quitarle su casa, quitarle la puerta a la privacidad», concluyó.

elsiglo, con información de El Farandi