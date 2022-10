Entregaron bebé fallecido a familia equivocada

Denunciaron ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la entrega de forma “equivocada” del cuerpo de un bebé a una familia que no era la suya, en la maternidad Santa Ana.

La pareja inicial también se encuentra a la espera de una exhumación, para que los padres del niño enterrado, continúen con los trámites.

El 17 de septiembre, una mujer acudió al centro materno para dar a luz por segunda vez a una niña identificada como, Albanis Esperanza Gésime Pérez, que nació con complicaciones y fue alojada en el área de cuidados intensivos.

La bebé murió el 23 de septiembre a causa de una infección, según reportes médicos.

Asimismo, los padres, identificados como Ángel Gésime y Luz Pérez, ambos de 19 años de edad, comenzaron los trámites para sepultar en el cementerio General del Sur, a quien creían era su hija.

Confusión

Sin embargo, el padre días después recibió una llamada del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, para indicarle que el cuerpo que enterraron era el de un varón.

Los restos permanecen en resguardo en el referido organismo, ya que fue entregado desde la maternidad posteriormente.

Por su parte, Ángel Gésime comentó a la prensa que en la maternidad emitieron el informe de muerte y le entregaron al bebé ya vestido.

“Lo revisé y me lo llevé, pero jamás se me ocurrió revisarle el pañal, como para darme cuenta que me entregaban un bebé que no era el mío”, explicó el pasado 4 de octubre, mientras aguardaba a las afueras de la morgue de Bello Monte.

