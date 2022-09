El rapero Coolio, uno de los músicos más representativos de la escena urbana de Los Ángeles y autor de éxitos de los años 1990 como “Gangsta’s Paradise”, murió este miércoles a los 59 años, confirmó su representante.

El músico falleció por la tarde en la casa de un amigo, quien tras comprobar que no salía ni respondía a sus llamadas fue a buscarlo al baño y lo encontró muerto a causa de un infarto, según su representante Jarez Posey.

“Lo que sé es que estaba en casa de un amigo, fue al baño y murió de un infarto”, explicó Posey en declaraciones recogidas por la cadena NBC.

Coolio, cuyo nombre original era Artis Leon Ivey Jr., saltó a la fama en la década de 1990 como uno de los nombres más conocidos del rap californiano.

Gangsta’s Paradise

Su pico de éxito llegó en 1995, cuando publicó la canción “Gangsta’s Paradise” como parte de la banda sonora de “Dangerous Minds”, que se convirtió en una de las canciones de rap más populares hasta esa fecha, lideró la lista Billboard Hot 100 durante 3 semanas y ganó un premió Grammy.

El tema impactó tanto en la cultura pop que llegó a tener una sátira, “Amish Paradise” de Weird Al Yankovic, cuya letra era totalmente contraria a la original.

El rapero nació en 1963 en el estado de Pensilvania, pero se mudó al sur de Los Ángeles a finales de la década de 1980 para iniciar su carrera musical con la publicación del disco “It Takes a Thief” del que se desprendieron sencillos como “Fantastic Voyage” y “It Takes a Thief”.

Entre los discos que publicó posteriormente destacan “My Soul”, “Coolio.com”, “El Cool Magnifico” -con guiños a la comunidad latina de Los Ángeles-, “The Return of the Gangsta”, “Steal Hear y “From the Bottom 2 the Top”.

De forma paralela a la música, Coolio también participó en el mundo audiovisual con más de 100 créditos en series y películas, además de publicar el libro de cocina y el programa “Cookin’ with Coolio”.

