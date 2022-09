Magdaleno se recupera poco a poco de la tormenta

Los habitantes de la parroquia Magdaleno, municipio Zamora, continúan limpiando las calles y reparando las infraestructuras que se vieron afectadas por las fuertes ráfagas de vientos que se registraron el pasado lunes, para así retomar progresivamente la normalidad y salir de esta emergencia inédita en la historia de la localidad.

En las 12 comunidades que fueron golpeadas por el ventarrón, continuaron desplegados funcionarios de Protección Civil y Bomberos del estado Aragua, abordando los lugares afectados y realizando estimaciones de daños en al menos 480 viviendas, según informaron voceros del Poder Popular.

No obstante los habitantes esperan respuestas inmediatas de las autoridades locales y regionales, los vecinos aseguran que la comunidad se ha abocado a recuperar el tendido eléctrico y a podar los árboles caídos.

ATENCIÓN OPORTUNA

Luego de la tormenta, quedó la polémica. Y entre las opiniones divididas de los habitantes destaca la posición de los líderes del Poder Popular, quienes afirmaron que los entes gubernamentales acudieron al llamado apenas se reportó la novedad.

En este sentido, el director del Registro Civil, abogado Manuel Saúl Vásquez, precisó que se vieron afectadas 480 viviendas en Magdaleno y desde el primer momento, las autoridades estuvieron atendiendo la situación.

“Todo el equipo del gobierno revolucionario articulado desde el primer momento desde que se registraron los hechos; gracias a Dios hemos sido atendidos, ya se hizo un censo estadístico de las pérdidas, tanto de viviendas como de algunos enseres, techos, casas, televisores, y el gobierno se comprometió a recuperar” lo perdido, expresó.

Vásquez conformó pérdidas totales de algunas viviendas y daños amplios en áreas públicas y educativas, pero los líderes comunitarios se organizaron para así dar atención oportuna a los afectados.

En este mismo sentido, Edgar Felipe Palmares, líder comunitario, aseguró que los 12 sectores afectados están siendo atendidos. “Gracias a la ayuda del Partido Socialista Unido de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Karina Carpio y la alcaldesa Anahís Palacios, apenas ocurrió el desastre ya estaban aquí los grupos bomberiles y todos los entes importantes de la parroquia”, aseveró.

Asimismo, confirmó que ya fue restituido el servicio eléctrico en Magdaleno, agradeciendo el esfuerzo realizado por las cuadrillas de Corpoelec, que confrontaron una situación complicada por los daños producto de los fuertes vientos y caídas de árboles.

AÚN FALTA MUCHO QUE HACER

A pesar de los esfuerzos que los entes gubernamentales para reestablecer la normalidad, son muchas las familias que se han visto afectadas, ante lo cual esperan no ser olvidadas.

Argenis Enrique, carpintero de profesión, relató que las autoridades por los momentos se han portado bien y han visitado su vivienda, tras perder el galpón donde realizaba su oficio.

“Vino Defensa Civil y censaron, se han portado bien, tanto la Gobernación como el gobierno local”, dijo.

Argenis Enrique contó un poco su experiencia el lunes de la tormenta: “Estaba haciendo mi trabajo de carpintería y de repente alguien me dice ‘corre’, pero me lo dice tres veces. Yo arranco a correr y en lo que llego a la puerta de la casa allí empezó lo peor. Eso se enrollaba, metí a mi mamá a la casa. Cuando me asomé por la ventana vi cuando el ventarrón se llevaba el galpón, me entraron muchos sentimientos y recordar tantas cosas”, expresó el carpintero, lamentando haber perdido su lugar de trabajo.

Por su parte, Victoria Ojeda, quien vive cerca de la cancha de “El Centro”, vio con tristeza como cayó ese emblemático lugar de esparcimiento. “Me metí a la casa en el momento cuando empezó a llover, vi cuando el techo de la cancha se vino al piso y me puse a llorar porque yo hacía ejercicios allí con otros abuelitos”, comentó.

Ojeda confirmó que efectivamente el servicio eléctrico se reestableció a las 10:30 p.m. del martes, y además cuentan con agua potable, entre otros servicios elementales. “La Alcaldía no pasó por aquí porque aquí no pasó nada, sólo fueron a la cancha y otros lugares”, expresó.

No obstante, hizo un llamado a los entes locales para que vean el árbol que tiene en el patio de su casa, asegurando que de ocurrir otra eventualidad, podría caer y afectar su vivienda.

“Ese día se movía mucho, de verdad pido que me ayuden para solventar esta situación”, pidió Ojeda.

NO OLVIDEN AL PUEBLO

Pedro Moreno, quien vive por el sector Pueblo Nuevo, relató que también perdió la carpintería que tenía en la parte posterior de su vivienda, pero, además de pedir ayuda para recuperar dicho espacio, solicita a las autoridades municipales ayudar a los habitantes de Magdaleno que se vieron severamente afectados. “Una cuestión que nunca hemos visto en Magdaleno, y bueno aquí esperando la respuesta del Gobierno Nacional y municipal. Que haga acto de presencia en donde fueron afectadas las personas y que trate de ayudar a los que perdieron todo”, pidió.



Del mismo modo se expresó Yilda Molina, quien en nombre de la comunidad Pueblo Nuevo, pide a las autoridades que no se olviden de los sectores y familias afectadas por los vientos huracanados y el granizo del lunes pasado.

“Que nos visiten, que vean los casos y cada casa que fueron afectadas por este fenómeno inexplicable, porque es primera vez que lo vivo, pero que atiendan el llamado del pueblo, que no se queden en la plaza y que revisen todos los sectores”, expresó.

Molina aseveró que no les caigan a embustes y que se comprometan en darles soluciones. “Que vengan, revisen casa por casa el problema que estamos viviendo”, sentenció.

Es importante señalar que durante el recorrido del equipo reporteril de elsiglo se observó muy poca actividad comercial, ya que muchos de los habitantes están abocados a despejar vías y a atender a los afectados, pues la emergencia ha tocado la fibra solidaria de los habitantes de Magdaleno.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA