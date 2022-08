Nina Sicilia, una ejecutiva con alma de miss

Cuando miras por primera vez a Nina Sicilia, estando a dos metros de su presencia, fácilmente puede apreciarse a una mujer culta y decidida, dinámica y moderna, con un tiempo medido debido a una agenda sumamente apretada, pero en ningún momento esa imagen contradice su lado de dama sencilla y con un elevado sentido altruista, que irremediablemente la convierte para cualquier ser humano en alguien admirable y con quien siempre se quisiera estar compartiendo el día a día.

Nina Sicilia, gerente general de Miss Venezuela

En ese sentido tuvimos la oportunidad de compartir de manera exclusiva con una personalidad tan accesible, que se mostró mucho más allá de lo que significó ser Miss, siendo ahora en esencia una ejecutiva a carta cabal, exitosa en el balance de ser madre y esposa, y simultáneamente la líder de una institución venezolana como lo es Miss Venezuela.

Y precisamente sobre la nueva edición de Miss Venezuela, por el país circulan noticias y rumores que convierten el certamen en tendencia de redes sociales, gracias al giro que la organización está dando a uno de los símbolos del país. En concreto ya fue confirmado el regreso al Poliedro, y por el oro lado, se comenta otro regreso, el de Maite Delgado a la animación de un evento venezolano de impacto internacional.

Al abordar este tema, las lágrimas se asoman a los ojos de Nina Sicilia, mostrando definitivamente que más allá de una persona reconocida es un noble ser humano que se nutre de los logros del equipo de trabajo.

También te puede interesar: Camila Cabello olvida a Shawn Mendes con un nuevo novio millonario

CLOSE UP

Ella recuerda perfectamente, como si fuera ayer, sus momentos como animadora del programa “Close up”, junto al reconocido animador Gilberto Correa, y nos contó un sinfín de anécdotas que la hicieron crecer en el campo profesional sin perder la humildad.

Cumpliste 37 años de haberte coronado como Finalista en el Miss Venezuela 1985, al igual de ganar el Miss International ¿Cómo te sientes?

Siendo sincera, nunca he sido de celebrar el aniversario. Los años han ido pasando, he ido evolucionando como persona, como profesional, como mujer, como madre, y no he tenido la posibilidad o quizás no he estado atenta de celebrar esa fecha. Aunque tengo que reconocer que fue clave en mi vida. Eventualmente reconozco esa fecha, el 3 de agosto como un día bonito, porque en el Miss Venezuela de 1985 no era favorita, no tenía realmente casi posibilidades de ganar ni de figurar, no lo daban así los medios de comunicación, hasta un par de días antes de la competencia; y sin embargo, fue una bonita sorpresa para mí, para mi familia, mis amigos, creo también que fue una sorpresa para la organización de aquel momento, de que yo haya quedado como primera finalista del Miss Venezuela 1985, porque ganó Silvia Martínez y quedó como Miss World, Ruddy Rodríguez. Tampoco he celebrado ese 15 de septiembre. Tengo que agradecer a los medios de comunicación y a los missólogos, porque son ellos quienes se encargan de revivir esa fecha tan importante. La verdad que sólo tengo palabras de agradecimiento con Dios por haberme dado la oportunidad de participar en el Miss Venezuela y con la vida, por haberme dado la oportunidad de ir al Miss International.

Sicilia nos habló de su balance perfecto entre profesión y familia

¿Qué te dejó viajar a Japón?

La disciplina. Yo realmente tenía cierta cercanía con Japón porque siempre me llamó la atención el pueblo japonés por esa forma de ser, por esa disciplina. Ellos tienen la forma de ver la vida un poco distinta a nosotros los latinos, que vemos la vida con mucha más diversión, alegría; en realidad no quiero cometer el error de calificar con alguna palabra en este momento, pero cuando supe que tenía que viajar a Japón, fue una tremenda noticia, porque yo soñaba con conocer a Japón y al saber que tenía la oportunidad de poder estar allí y convivir con ellos y entender con ellos un poco más de su cultura, fue una gratísima sorpresa. En aquel entonces no había Google, ni medios digitales, y yo pedí contactar con la embajada, estuve con ellos varias semanas y me fui muy bien preparada, sobre todo con lo que tiene que ver la manera de ser de los japoneses, sus tradiciones, sus lugares típicos, a los que nos podían tal vez llevar cuando estuviésemos todas las candidatas allí, cosa que sucedió. Cuando llegábamos de visita, Venezuela siempre tenía un conocimiento histórico adicional, que agradaba mucho y sorprendía. Yo me traje de Japón una sensación increíble de como es esa cultura; ellos son sumamente respetuosos y también me traje de Japón la alegría de saber de que sí existe esa posibilidad de ser una persona siempre correcta, disciplinada, respetuosa y que eso es garantía del éxito.

Eres musicóloga ¿Qué significa el piano para una mujer ejecutiva?

Gerenciar es un arte. Dirigir requiere varias cualidades, sobre todo académicas, pragmáticas, y yo diría que también requiere de cualidades emocionales que te permitan la plataforma de serenidad, ecuanimidad, lo suficientemente sólida para manejar, estructurar y estar siempre en equilibrio; y la música tiene mucho de arte, de equilibrio, yo tuve mis primeros contactos con la música cuando estaba muy pequeña, creo que en cuarto grado. Hice toda la carrera y es un área de la vida que complementa así como el deporte, que no se hizo tan público, pero fui deportista, jugué voleibol para el Distrito Federal; hice atletismo, por eso cuando veo a nuestra queridísima Yulimar haciendo los saltos largos, me voy a mis años también de niña, haciendo los intercolegiales, por lo tanto, la música, el deporte y todas las actividades extracurriculares fortalecen la personalidad de cualquier individuo.

¿Qué la llevó de ser Licenciada en Administración de Empresas a ser Gerente General del Miss Venezuela?

Es una historia sencilla. Cuando estaba estudiando comencé a hacer mis pasantías al igual que muchos estudiantes y comencé en un grupo financiero por mi carrera, soy egresada de la UCAB, soy ucabista, y bueno, ese grupo financiero ya no está en Venezuela. Sin embargo, en ese momento fui invitada a un cóctel en donde estaban también invitados algunos ejecutivos de Venevisión y tuve la oportunidad de conversar con ellos. Había una situación económica bastante compleja en el país, y yo a pesar de estar con mi banda y mi corona de Miss International, comencé a emitir mi opinión desde el punto de vista económico y allí eso sorprendió mucho y me preguntaron: ¿cómo una Miss sabía de economía, de finanzas? Y yo les comenté que conocía de ello porque estaba relacionada con el medio e inmediatamente me llamaron al día siguiente y me ofrecieron trabajo en grupo Cisneros. En aquel tiempo, grupo Cisneros era y sigue siendo un grupo económicamente muy sólido, de referencia a nivel nacional e internacional y todos en esa época soñábamos trabajar. No perdí la oportunidad, entonces, desde hace treinta y tantos años comencé a trabajar como asistente del Gerente de Valores de una de las empresas agroindustriales que tenían ellos. Eso fue también un shock porque me veían como Miss, no como persona del área financiera, pero bueno eso abría muchas puertas y yo supe manejar eso. A través de los años he pasado por varias compañías, entre ellas Leones del Caracas y me llamaron para tomar la gerencia del Miss Venezuela, lo que fue un momento muy emocionante, porque pude conjugar, no solamente mi carrera profesional, sino esa carrera que siempre he tenido en paralelo, que ha sido preparar niñas y jóvenes a través de mi Master Class y fue una conjugación maravillosa.

¿Se podría decir que es la Carolina Herrera de la organización Cisneros o del Miss Venezuela?

Yo sí creo que hay gente irrepetible, única, y Carolina Herrera no tendrá a nadie con su charm, con su estilo, con su profesionalismo y por alguna razón, creo que esto se lo debo es a mi mamá, es una herencia directa de mi mamá, el tema de la elegancia del saber estar, del saber ser, ha sido formación en mi hogar con mi mamá, mi papá, mis hermanos. Siempre mamá ha cuidado las formas, nos pedía estar en buena posición, estar bien vestidos y presentados para cualquier ocasión, si estuviéramos en casa, haciéndonos entender que la buena presencia siempre abre puertas y yo fui una muy buena alumna. Me siento muy honrada de tener esa imagen de elegancia en la mente de las personas, y de verdad, sin falsa modestia, eso me agrada.

En exclusiva para elsiglo, Nina Sicilia nos contó secretos de su vida

Ex reina de belleza, presentadora de televisión, modelo, gerente y ejecutiva, entonces cómo fue ser madre y esposa.

Es también una historia maravillosa. Tengo treinta y tantos años de matrimonio con Julio Hernández, que fue mi novio de la universidad y suena un poco raro, pero fue el único novio de toda mi vida, fue con quien me casé, es el padre de mis hijos Julio y Paola. Hay algo fundamental y se lo recomiendo a todas las parejas y es el sentido del humor, y estar agradecidos, incluso en los momentos más complicados. Julio es una persona extremadamente optimista, positiva, siempre está mirando el futuro, y si tiene algo en la mente, no para hasta conseguirlo. Es un gran amigo, un gran apoyo, siempre hemos trabajado en equipo, y si él ha tenido un proyecto importante, y yo debo estar apoyando, estar atenta o viceversa, lo hemos hecho. Ser mamá vino solo, nuestro matrimonio y nuestro hogar ha sido un lugar de paz, donde se generan ideas porque siempre estamos en una atmósfera positiva, nuestros hijos son maravillosos, inteligentes, creativos, proactivos. Para mí, mi familia es una plataforma fundamental, una fuente constante de motivación para la superación.

En el marco del 70 aniversario del Miss Venezuela, volver al Poliedro se convirtió en todo un logro. La fotografía que se tomó en el lugar muestra mucha tranquilidad en su rostro, así que nos gustaría saber qué nos puede adelantar de lo que viviremos el 16 de noviembre.

Yo aprovecho esta oportunidad para aclarar que este show, que toda Venezuela espera con ansias, es pensado, planificado y puesto en escena por Venevisión, por producción de Venevisión. Todos lo sabemos, desde la época de nuestro gran Joaquín Riviera, acompañado por el Pollo Simonato, Ricardo y Salvatore que en paz descanse, siempre ha habido en el canal esa gran producción, esa gran creatividad, ese show maravilloso. Nosotros desde Miss Venezuela trabajamos en equipo con ellos, pero sale de Venevisión. No es diferente en esta ocasión. Hemos trabajado muy pero muy de cerca, era un sueño, era un sueño personal que fuera en el Poliedro, era un sueño de todo el equipo del Miss Venezuela, de Cisneros Media, de Venevisión y creo que de toda Venezuela. Eso fue un trabajo en equipo, sin embargo, el Pollo Simonato fue una pieza fundamental, la producción de Venevisión, el equipo ejecutivo de Venevisión fueron piezas fundamentales en esas conversaciones y tuvimos favorablemente una respuesta positiva en cuanto a tiempo y fecha, porque es más complejo de lo que la gente se imagina, porque es un recinto importante que tienen fechas comprometidas y nosotros somos un canal que tiene una producción y un cronograma muy complicado, y bueno, el universo confabuló para que se pudiera hacer en el Poliedro.

Recordó sus inicios como reina de belleza

Esa fotografía se hizo varias semanas antes del anuncio, fue una de las giras que se hacen previas antes de tomarse las decisiones y sí, fue un momento muy, muy emocionante. Esa fotografía me la tomó mi jefe (en este momento, Sicilia mostró su emoción, con sus gestualidades y lágrimas en sus ojos) y sí, es la verdad que el corazón se me aceleró mucho. Voy a decir algo que espero que no suene un poco pedante, pero yo sentí que era un hecho, cuando entré y visualicé, dije sí va a ser aquí, porque había una energía tan bonita entre todos nosotros, que tengo que decir que cuando entramos, nos miramos y sin decir palabras unos a otros, sabíamos que iba a ser un sí. El tema de estar en el Poliedro era una aspiración grande. Yo tengo un compromiso importante, el equipo de trabajo del Miss Venezuela tiene un compromiso importante que es reafirmar la marca como el certamen de belleza más importante a nivel nacional y de trascendencia internacional, porque el impacto del Miss Venezuela es muy grande y el que hayamos podido concretar los certámenes regionales, que este año fueron poquitos porque fuimos cautelosos, pero estoy segura que el año que viene será el doble; el haber podido concretar esa aspiración que la teníamos desde hace bastante tiempo, y tener el anuncio del Poliedro, fue una gran alegría, y puedo decirles que vienen buenas cosas, buenas noticias, sorpresas con Amanda Dudamel, y estamos trabajando en equipo para que la marca siga brillando.

Se rumora que Maite Delgado será la animadora del Miss Venezuela, lo podría confirmar…

Yo respeto esa magia que envuelve siempre al Miss Venezuela. Lamento no poder dar un tubazo y es una noticia que no me corresponde a mí. Lo que sí todos pueden estar seguros que se está trabajando muy duro para que ese sueño que tiene toda Venezuela y que tenemos todos se haga realidad. Eso es lo que te puedo adelantar.



Y con su elegancia de siempre, esa que impactó en Japón en 1989, y con la inteligencia que le abrió las puertas el mundo empresarial, Nina Sicilia nos dejo adiós, en una entrevista en exclusiva del equipo de elsiglo, en la cual pudimos viajar a través de su historia y pensamiento, siempre atentos al desarrollo de los acontecimientos que nos llevarán rumbo hacia una noche tan linda como esta.

BETHLILIANI SULBARAN | elsiglo

fotos | KARLA TRIMARCHI