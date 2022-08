Daniellys Ojeda está decidida a ganar la corona del Miss Grand Venezuela

Sin titubeos, Daniellys Ojeda se encuentra preparando arduamente con cada detalle para coronarse como “Miss Grand Venezuela”.

Nacida en Maracay, la exótica beldad de 1,75 y es talento de la academia y agencia de modelos Emelis Gil Models Agency, ubicado en pleno corazón financiero de la famosa Avenida Las Delicias de la Ciudad Jardín. Ojeda llevará al escenario de la gala final del concurso su innegable belleza, sentido del estilo y glamour, pero además su dulce y enigmática personalidad.

La aragüeña de 24 años, destacó que tuvo una infancia feliz. “Algo muy particular de los venezolanos es que la inmensa mayoría te dirá que vivimos infancias felices. Somos gente sencilla, humilde, pero llena de un gran amor familiar, y en mi caso fue asi”.

Ojeda es Graduada de Técnico Medio en Informática y actualmente es estudiante del 7mo Semestre de Administración.

Por otra parte, la reina Aragüeña manifestó que el mundo del modelaje ha sido siempre su gran pasión desde la infancia. “Desde pequeña me ha gustado el mundo del modelaje. Sin embargo; no fue sino hasta los 18 años que decidí ir a mi primer casting donde resulté seleccionada y fui parte del cuadro ganador de las ferias de San José en Maracay. A partir de allí se abrieron muchas puertas y oportunidades como formar parte de El Concurso by Osmel Sousa Región Central, ser profesora de pasarela, participar en el Miss y Mister Turismo Venezuela representando el estado Apure; y ahora, de la mano de Emelis Gil Models Agency y la Organización Miss Grand Aragua, representar a mi estado en el Miss Grand Venezuela.”

Decidida a Triunfar:

Ojeda aseguró que su participación en el certamen, es parte de un proyecto global en el que incluye sus metas en el mundo de los negocios y el modelaje. “Mis metas van de lo personal a lo profesional, a lo largo de los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar con grandes diseñadores, estilistas, maquilladores, marcas, productoras y productores, periodistas, empresarias y empresarios; y de todos he absorbido muchísimo conocimiento. Sin dudas, creo que la Daniellys de hoy es una mujer más madura, más completa, y por supuesto más segura de sí misma, con las habilidades y aptitudes para dejar a Aragua muy bien parado a nivel nacional y represente a Venezuela tan dignamente como merece una maravilla natural, turística y humana como es nuestro país.

Una Maleta Cargada de Sueños y Mucho Glamour:

Para Daniellys y su equipo ha sido fundamental el proceso de preparación para el concurso regional y ahora nacional. Intensas sesiones de entrenamiento y una rigurosa dieta, el trabajo arduo de esteticistas, maquilladores y estilistas, prolongadas sesiones de oratoria, pasarela e idiomas, el diseño específico de colorimetría de la mano de la firma europea Hipertin y su marca venezolana Utopik junto a destacados profesionales. Pero además, algo que ha sido fundamental para la fantástica Miss Grand Aragua ha sido mostrar en su ajuar el trabajo de destacados nombres del mundo de la moda aragüeña y nacional. De este modo en su guardarropa para el concurso se incluyen creaciones exclusivas de la afamada diseñadora Ana Pereira, el reconocido diseñador Yosmar Campos, la firma Vertical Boutique, las firmas Fashion Sol y Suyid Fashion, el célebre diseñador Honicer Sandoval y la firma de moda VIP; todo junto a accesorios de la orfebre Jenny Simpson, las líneas Queen Sea, Mua Accesorios y el reconocido orfebre George Wittels.

Para finalizar, Ojeda acotó que se encuentra muy agradecida con los directivos del Miss Grand Aragua, Emely Gil y Abraham Escorihuela Brady, por confiar en su capacidad y talento

Puedes seguir a Daniellys a través de las redes sociales como @daniellysojeda