Números de Acuña: 100-100

Ronald Acuña Jr. no está viviendo un buen momento (antes de la jornada del martes bateaba para .222 desde el 15 de junio con 2 HR); pero por un mal trecho del que se va a recuperar no se puede dejar pasar por debajo de la mesa lo que acaba de conseguir. Si algo es capaz de resumir el impacto cuantificable del venezolano son dos herramientas que normalmente no vienen de la mano, al menos no a ese nivel de excelencia del venezolano: poder y velocidad.

Acuña Jr. corrobora con números su poder y velocidad



En cinco temporadas en las Grandes Ligas, el jardinero de los Bravos ya tiene una campaña de 41 jonrones, la del 2019 con apenas 21 años; Acuña y dos miembros del Salón de la Fama, Mell Ott y Eddie Mathews lo han logrado. El club de los jugadores con 37 o más estafadas a los 21 años no es tan exclusivo, pero desde 1995 apenas lo han hecho el colombiano Edgar Rentería; Carl Crawford, Mike Trout y Acuña.



Sus 25 jonrones abriendo juego ya son la marca de todos los tiempos para los Bravos y la segunda mayor cantidad en las Mayores desde su debut en el 2018 (George Springer es líder con 32). Y a pesar de que viene de una grave lesión de rodilla y no jugó su primer encuentro del 2022 sino hasta el 28 de abril, antes de comenzar la jornada del martes era segundo en bases robadas en la Liga Nacional con 22.



El de La Sabana acaba de llegar a 100 robos de por vida. Lo logró el viernes contra los D-backs en su juego 460. Acuña también ha dado más de 100 jonrones. 113 para ser exactos.



Acuña, de no lesionarse el año pasado, ha podido completar el 100-100 antes de cumplir 24 años (nació un 18 de diciembre), de acuerdo con el departamento de datos e investigaciones de MLB, es apenas el sexto jugador en la historia que lo consigue sin haber cumplido 25 años, uniéndose al dominicano César Cedeño, Strawberry, Andruw Jones; A-Rod y Trout.

Si el hecho de que sean apenas dos jugadores los que han conseguido al menos 100 jonrones y 100 bases robadas en sus primeros 500 cotejos en MLB no retrata bien lo difícil que es juntar esas dos habilidades, consideren esto: excluyendo a Davis y a Acuña, sólo otros nueve alcanzaron esas marcas en sus primeros 600 duelos: Alex Rodríguez; Mike Trout, Darryl Strawberry, el dominicano Alfonso Soriano, Bobby Bonds, Mookie Betts, el dominicano Hanley Ramírez, Ron Gant y Joe Carter. El criollo podría sentarse casi una temporada completa e igual estaría en ese grupo.

