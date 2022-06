El centrocampista Saúl Ñíguez anuncia su salida del Chelsea

El centrocampista español Saúl Ñíguez anunció este martes su salida del Chelsea, al que llegó cedido por el Atlético de Madrid el pasado agosto por una temporada.

Al término de su “aventura”, Ñíguez agradeció en su cuenta oficial de Twitter el trato recibido por sus compañeros, los aficionados y el club.

“Las cosas no empezaron nada bien. Después de un largo tiempo en casa, cambiarlo todo no era sencillo”, rememoró el centrocampista, formado en la Academia del club madrileño.

“Poco a poco fue mejorando. Todo en la vida sirve para mejorar y aprender, y eso es lo que me llevo”, agregó el jugador, que dio las gracias al Chelsea por “intentar cuidar de todos los detalles para hacerme sentir en casa”.

Por encima de todo, Ñíguez subrayó el papel de sus compañeros de vestuario. “Ellos han sido fundamentales para que no me desmoronara. Me ayudaron a continuar ayudando al equipo y a vivir un día a día tranquilo y positivo”, afirmó.

