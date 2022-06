Un joven trabajador de la tierra, de 30 años de edad, identificado por los cuerpos policiales como Juan Carlos Piñango Hernández, fue asesinado en la noche del miércoles en la parroquia Güiripa, jurisdicción del municipio San Casimiro al sur del estado Aragua. El ciudadano fue blanco de tres impactos de bala, propinado por unos antisociales que lo interceptaron para robarlo.

Juan Carlos Piñango Hernández, muerto



El hecho sucedió a las 8:00pm, en la carretera hacia Guambra, específicamente en el sector Bramador. Se pudo conocer que la víctima estuvo visitando a su progenitora y como se había hecho de noche decidió irse a su vivienda donde lo esperaba su mujer y sus dos hijos, un pequeño de un año y una niña de tres.



Piñango Hernández, no era dueño de tierras, pero en varios espacios productivos, propiedad de su suegra, sembraba maíz, cambur, yuca y caraotas, tanto para el consumo de su familia y comercializarlos.



“Llegó hasta tercer año de educación básica y no culminó el bachillerato porque se puso a trabajar”, dijo Catherine Zolanye, hermana del occiso.



Aseguró no saber qué ocurrió realmente con Juan Carlos, precisando que algunos conocidos les avisaron el jueves en la mañana, que el cuerpo de su hermano estaba tirado en el pavimento. “Todo ese tiempo duró el cadáver en ese sitio. No había carro para que llegaran los funcionarios que investigan el caso, no se podía tocar el cuerpo; eso es desesperante y lamentable”, argumentó.



Del hecho enfatizó “nadie vio ni escuchó nada. No sabemos lo que pasó. A mi hermano le dieron tres tiros”, aseveró.



Catherine está segura que lo asesinaron para robarlo, porque no le dejaron nada de valor. “Se llevaron los zapatos, que hace poco los compró, una bolsita de comida que le dio mi mamá y el celular. Nada de eso estaba en el sitio; creo que hasta un reloj se lo llevaron”, detalló la familiar.



Afirmó que Piñango Hernández no tenía problemas con nadie que ella supiera. “Él vivía para sus hijos; era trabajador, echador de broma, pero no se metía en problemas. Tampoco se puede decir que estaba metido en líos con delincuentes. Estoy segura que lo mataron para robarlo”, indicó la hermana.



El Cicpc dio inicio a las averiguaciones de este homicidio. Se maneja como móvil de este crimen, resistencia al robo, aunque no se descarta otras hipótesis, como la venganza.



En el sitio del homicidio los pesquisas de la policía científica colectaron evidencias de interés criminalístico, por lo que se estima que en los próximos días ofrezcan información sobre el caso.



El cadáver del agricultor fue trasladado a la morgue de Caña de Azúcar para la autopsia de ley; en el sitio se encontraba, además de su hermana, su pareja sentimental y madre de sus dos hijos.

HBRI. | elsiglo