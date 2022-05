CLERICOT, un cóctel ideal para cada ocasión

El clericot también llamado “clericó” es un cóctel elaborado principalmente con vino tinto, aunque en la actualidad lo podemos encontrar también con vinos blancos o rosados.

En el mundo de la coctelería existe una gran variedad de cócteles, como el emblemático Cosmopolitan, la tradicional Margarita, el Daiquiri o el Bloody Mary, que son bebidas que no deben faltar en nuestro menú.

De esta manera, el clericot resulta un cóctel más ameno, suave y apto para el verano, como si se tratara de una bebida destinada a compartir, aunque no por ello pierde su carácter.

Además, uno de los ingredientes principales son las frutas, desde manzanas hasta fresas, pasando por melocotones, melón, naranjas o uvas. Además, se pueden emplear diferentes zumos, sodas o destilados como el vodka o brandy, por ejemplo.

El origen del clericot es romano. Nació en las fiestas en honor a Pomona, la diosa de los frutos y los árboles. Esta tradición se vio enriquecida con las celebraciones celtas, quienes festejaban a un caballero llamado Samhain, tomando vino durante las mismas fechas.

En India, mientras fue colonia inglesa, se acostumbraba a tomar esta bebida en una copa tipo clarete (copa con paredes altas utilizada anteriormente para servir vino de Bordeaux), y por ello recibió el mismo nombre. Fue con la llegada de ingleses al continente americano, concretamente a países como Argentina y Uruguay, cuando la bebida comenzó a llamarse “clericot” o “clericó”.

Asimismo, su preparación es sencilla primero, se cortan en cubos pequeños las frutas previamente lavadas y se incorporan en una jarra. Se agregan las bebidas, no hay un orden específico, pero es recomendable añadirlas una a una y no todas al mismo tiempo para que el color sea atractivo y no turbio.

Finalmente, se deja reposar durante al menos 15 minutos para concentrar sabores y aromas. Es muy parecido al vino caliente, bebida que se elabora con los mismos ingredientes, adicionando especias y que es muy consumido en Europa durante los últimos meses del año. La diferencia, como indica su nombre, es que se calienta y se sirve de esa manera, mientras que el clericot no, su perfecto servicio es acompañando con hielo.

