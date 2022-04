Niño murió a causa del fuerte maltrato físico

Un pequeño murió en la tarde del pasado jueves supuestamente a causa del maltrato físico que le ocasionaba su padrastro.

FOTO: REFERENCIAL



Fuentes extraoficiales indicaron que la actual pareja de la progenitora, presuntamente le pegaba frecuentemente al niño. Sin embargo, los golpes de ayer provocaron que convulsionara y posteriormente falleciera.



La abuela paterna contó que el muchachito, que estaba cerca de cumplir dos años de edad, recibía maltrato tanto del padrastro como de su propia madre.



La señora, que prefirió no identificarse, reveló que incluso el bebé estuvo hospitalizado recientemente durante 15 días, producto de los golpes que le propinaban sus representantes.



“Yo no sabía nada, como vivo en Caracas, me enteré de todo fue ahora cuando me avisaron que estaba muerto”, aseguró.



De igual manera aseveró, que según le contó la abuela materna del niño, a este lo golpeaban fuertemente en la cabeza, lo tiraban por escaleras, etc.



“Era tanta la violencia que cuando el bebé estuvo hospitalizado, a la mamá le pusieron un psicólogo. Y ese psicólogo supuestamente fue quien sugirió a su otra abuela que se le debía dar otra oportunidad a la madre. Pero ya sabemos como terminó esa segunda oportunidad”.



Asimismo, indicó que su hijo y padre del niño, se encuentra en Colombia, por lo que no podrá asistir a los actos fúnebres.



“Si yo hubiese sabido todo eso, hubiese buscado la manera de llevármelo”, lamentó.



De igual forma aseguró que los autores del maltrato huyeron de su casa ubicada en el sector Putucual de Barcelona, luego de notar que esta vez se les salió todo de control.



“A mi nieto lo encontró su abuelo materno, que lo llevó a que recibiera atención médica, pero no había nada que hacer”.



El cuerpo del pequeño fue llevado a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicado en la urbanización Tronconal III del municipio capitalino, donde le diagnosticaron múltiples traumatismos.

elsiglo