Fallece Estelle Harris Miss Potato Head en la franquicia Toy Story

La actriz Estelle Harris, quien se abrió paso a gritos en la historia de la televisión como la madre de George Costanza en el programa de televisión Seinfeld y prestó su voz al personaje de Miss Potato Head en la franquicia Toy Story, murió a los 93 años, según confirmó su agente Michael Eisenstadt. Harris murió en Palm Desert, California.

Foto Referencial

Asimismo el hijo de la actriz, Glen Harris, le dijo a Deadline y Forbes que ella murió el sábado por la noche. “Su amabilidad, pasión, sensibilidad, humor, empatía y amor prácticamente no tenían rival, y todos los que la conocieron la extrañarán terriblemente”, dijo.

La actríz fue diagnosticada con cáncer en 2013, pero le dijo a TMZ en ese momento que los médicos “lo sacaron todo”.

Con una voz aguda y nasal que era reconocible al instante, Harris tuvo más de 100 créditos de actuación a lo largo de su carrera cinematográfica y televisiva de 45 años.

Nacida en la ciudad de Nueva York el 4 de abril de 1928, de padres inmigrantes polacos que eran dueños de una tienda de dulces, Harris creció en un suburbio de Pittsburgh antes de regresar a Nueva York y casarse con Sy Harris.

Harris formó parte de varias producciones televisivas de Disney, como The Suite Life of Zack and Cody donde interpretó a una apática ama de llaves. Además, participó de películas como Kim Possible, The Proud Family, Sonny With a Chance, Phil of the Future, Tarzan 2 y Brother Bear.

elsiglo