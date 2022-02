Andrés Pastrana: El Nacional no muere porque es patria

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, expresó su rechazo ante los ataques del Gobierno contra El Nacional. Señaló que se trata de una cobardía usar la fuerza bruta para silenciar al contradictor. Y tildó como un “acto mafioso” hacer uso de los jueces para violar la ley.

“La libertad de expresión es una y única. No la hay mía o tuya. Es un derecho universal sobre el que se funda la democracia y florece la libertad. La pluma es el arma temida por los tiranos. Y la prensa el más genial de los instrumentos mecánicos”, dijo Pastrana en un comunicado.

Indicó, igualmente, que va contra la inteligencia cerrar un diario, pues atenta con “pisotear” el diálogo.

“El Nacional es Venezuela. En sus anaqueles y sus cajas de fotografías y rollos no revelados hay historia, pasiones y pueblo. Hay gestas heroicas y batallas del pensamiento”.

“Hay gente. Viejos, jóvenes, mujeres y hombres y niñas y niños. Ahí está retratado un país. Está escrito y narrado y conversado. Ahí está lo mejor de la literatura y del alma y del amor por Venezuela”, expresó el expresidente colombiano.

Finalmente, dijo que El Nacional no ha muerto, pese a que el chavismo lo crea así. “Ellos creen que han matado al Nacional. El Nacional no muere porque El Nacional es patria. No es la jauría maldita que la despedaza a mordiscos”, concluyó Andrés Pastrana.

La web del diario venezolano El Nacional fue bloqueada por “los principales proveedores” de internet en el país días después de que su sede fuese entregada a Diosdado Cabello, como parte de la indemnización por “daño moral” ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), denunció este sábado la ONG VE sin Filtro.

Así lo advirtió VE sin filtro en un comunicado en el que recuerda que este miércoles, dos días después de que se confirmara la entrega de la sede del rotativo al número dos del chavismo, Cabello dijera que El Nacional todavía le debía parte de la indemnización, por lo que estudiaba “ir por la página” web del diario.

Con información de El Nacional

