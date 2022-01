Paralizada rehabilitación del Ambulatorio Las Vegas

Vecinos del sector Las Vegas de Palo Negro denunciaron la paralización de los trabajos de rehabilitación del Ambulatorio local, y responsabilizaron del hecho a la diputada María Eugenia Pérez.

Loading...



De acuerdo a esta denuncia, la funcionaria se presentó al centro de salud y presuntamente ordenó suspender los trabajos de remodelación realizados por el alcalde del municipio Libertador, Gonzalo "Chacho" Díaz.



Iraida Ramírez habitante del sector, denunció que "es la primera vez que hace acto de presencia en el centro asistencial la diputada y directora de salud, María Eugenia Pérez; ella debió haber venido hace tiempo y luchar en pro de la salud y bienestar de los habitantes, ahora sí sabe dónde queda el sector, pero con un propósito de violación a nuestros derechos, no se lo vamos a permitir".



También, Endry Yépez, vecina, dijo: "Vino la señora Maria Eugenia Pérez, con la intención de interrumpir las obras, pidiendo una autorización para la rehabilitación, desconociendo a Gonzalo Díaz como alcalde, e indicó que debe estar al tanto de todo y que no tenía conocimiento de que habían bajado los recursos para la remodelación del ambulatorio".



Por su parte, Johana Manzones, del frente de Mujeres de Las Vegas, indicó que la comunidad está organizada "y queremos la rehabilitación del ambulatorio, ya que se encuentra en malas condiciones y no aceptamos que nos coloquen tropiezos, por eso hacemos un llamado a la gobernadora de la entidad, Dra. Karina Carpio, para que siga trabajando en conjunto con nuestro alcalde, con el propósito de ayudarnos, porque somos muchos los desasistidos que necesitamos de todos ustedes, tome las acciones necesarias con esta Directora que quizás no sabe lo que nosotros pasamos cuando se nos presenta una emergencia al no contar con los recursos".

Cabe destacar que el alcalde Díaz inauguró este ambulatorio en su gestión anterior y en los últimos 13 años se fue deteriorado.

elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...